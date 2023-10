LVBP: Víctor Bericoto quiere dejar huella en Magallanes a punta de batazos (+Entrevista)

Al no sufrir ya los efectos de las sanciones que aquejaron al equipo durante cuatro temporadas, los Navegantes del Magallanes le dieron un vuelco a su roster de cara a la campaña 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Durante los últimos años "La Nave" se basó en tener una sólida camada de importados que pudieran darle lo necesario al equipo para pelear por el título. Este año las cosas son diferentes, ya que los filibusteros apuestan ahora por su fantástico grupo de peloteros criollos que hacen vida en las Ligas Menores.

Uno de los prospectos sensación dentro de ese ya mencionado universo de jugadores es Víctor Bericoto, de los Gigantes de San Francisco. Bericoto es un jardinero que ha demostrado tener mucha fuerza con el madero, lo que le permitió conectar 22 cuadrangulares en 2023.

Meridiano pudo conversar con el joven toletero de San Francisco, que ha dejado destellos de su calidad en sus primeros turnos con el uniforme del Magallanes en Venezuela.





"Me siento contento por mi buen arranque de temporada. Me siento bien gracias a Dios y todo está fluyendo bien", fue lo primero que Bericoto le comentó a Meridiano, dejando en claro que se encuentra en plenitud de condiciones físicas.

El jardinero ilusiona a la fanaticada magallanera, ya que dejó muy buenos números en Clase A fuerte y Doble A, gracias a un buen trabajo que intentará replicar con Magallanes. "Fue una temporada muy buena en Ligas Menores. Seguiré haciendo lo mismo, quiero trasladar eso para acá y siempre tratar de dar lo mejor de mí", afirmó.

Son muchas las caras nuevas dentro del clubhouse del Magallanes y aunque Víctor es justamente uno de esos nuevos integrantes, las cosas han fluido de la mejor manera en el equipo. "Tenemos un gran grupo. Una unión de veteranía con peloteros jóvenes. Los ánimos están buenos desde el día uno. Nos estamos apoyando y eso es lo más importante que puede tener un equipo", expresó.

La cualidad principal de Bericoto sin duda es la habilidad con el madero, por lo que aprender de Miguel Cairo y Robert Pérez es sin duda un plus tremendo para él. "Creo que es algo muy importante para mí y para mi carrera, creo que me puede ayudar mucho. Estoy tratando de sacar lo más que pueda, hasta la más mínima información porque sé que eso me va a ayudar para mi carrera como pelotero", acotó.