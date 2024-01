LVBP: Jonrón de Franklin Barreto pone arriba a Tiburones sobre Cardenales (En vivo)

El calendario ha puesto cara a cara por tercera vez en cuestión de una semana a Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara, dos equipos con presentes distintos en este Round Robin. Y es que con el invicto en juego, el conjunto del litoral tratará de sumar otra alegría ante su gente en el estadio Universitario.

La tropa del manager Oswaldo Guillén arrancó la postemporada con par de victorias (8-4 y 8-3) ante los larenses en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, algo que se extendió a lo largo de la primera semana de acción.

Ambas novenas vienen de derrotar a sus respectivos rivales en la jornada del domingo, por lo que esta cita estará cargada de muchas emociones e intensidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El abridor por el conjunto local es Luis Martínez (2-4 | 5.44 EFE), refuerzo proveniente de los Navegantes del Magallanes que debutará en este Round Robin. Por su parte, Raúl Rivero (5-1 | 4.26 EFE) volverá a la carga ante unos escualos que ya lo derrotaron días atrás.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Ildemaro Vargas recibe base por bolas. Jecksson Flores batea rodado de out a tercera base. Hernán Pérez batea elevado de out a jardinero izquierdo. Rangel Ravelo batea elevado de out a jardinero central.

Cardenales 0 - Tiburones 0

Inning 1 (parte baja): Lorenzo Cedrola pega sencillo con línea a jardinero derecho. Lorenzo Cedrola es out en intento de robo. Brayan Rocchio batea elevado de out a jardinero izquierdo. Leonardo Reginatto pega sencillo con rodado a campo corto, avanza a segunda por error en tiro. Wilson García pega triple con elevado al jardinero central, Reginatto anota. Yasiel Puig se poncha tirándole.

Cardenales 0 - Tiburones 1

Inning 2 (parte alta): Angel Reyes pega sencillo con rodado fuerte a jardinero central. Gorkys Hernández pega sencillo con rodado con toque a lanzador. Odúbel Herrera batea elevadito de out a primera base. Carlos Narváez batea rodado de out a primera base. Jermaine Palacios pega sencillo con rodado suave a lanzador, Reyes anota. Ildemaro Vargas recibe base por bolas. Jecksson Flores batea rodado de out a campo corto.

Cardenales 1 - Tiburones 1

Inning 2 (parte baja): Danry Vásquez batea elevado de out a jardinero derecho. Carlos Rivero batea rodado de out a tercera base. Ehire Adrianza batea elevado de out a jardinero central.

Cardenales 1 - Tiburones 1

Inning 3 (parte alta): Hernán Pérez batea elevado de out a jardinero derecho. Rangel Ravelo batea rodado de out a segunda base. Angel Reyes se poncha tirándole.

Cardenales 1 - Tiburones 1

Inning 3 (parte baja): Francisco Arcia pega sencillo con línea a jardinero derecho. Franklin Barreto batea jonrón con elevado por el jardín izquierdo, Arcia anota. Brayan Rocchio pega sencillo con línea a jardinero derecho. Leonardo Reginatto se poncha tirándole. Brayan Rocchio es out en intento de robo. Wilson García pega sencillo con línea a jardinero derecho. Yasiel Puig batea elevado de out a jardinero central.

Cardenales 1 - Tiburones 3

Inning 4 (parte alta): Gorkys Hernández batea rodado de out fuertemente a segunda base. Odúbel Herrera pega sencillo con rodado fuerte a jardinero izquierdo. Carlos Narváez se poncha tirándole. Jermaine Palacios batea elevado de out a jardinero central.

Cardenales 1 - Tiburones 3

Inning 4 (parte baja): Danry Vásquez batea rodado de out a segunda base. Carlos Rivero batea elevadito de out a segunda base. Ehire Adrianza pega sencillo con línea a jardinero derecho. Francisco Arcia pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Rodrigo Benoit reemplaza a Raúl Rivero. Franklin Barreto se poncha tirándole.

Cardenales 1 - Tiburones 3

Inning 5 (parte alta): En desarrollo...