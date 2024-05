LVBP: ¡Sin filtro! Mira las palabras de Melvin Mora tras el cambio de Erick Leal a Leones

La temporada muerta de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), es uno de los temas más mencionados en los últimos días. Por el impactante cambio que protagonizaron Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. En este cambio, sale a relucir el nombre de Erick Leal y el histórico Melvin Mora, no dejó pasar la oportunidad de hablar al respecto.

Este polémico movimiento, ha generado miles de comentarios en las redes sociales por parte de los fanáticos de ambos equipos. Sin embargo, los seguidores que han estado opinando de manera contundente, son precisamente los seguidores de la nave turca.

Las principales razones de esta situación. Tiene que ver con su descontento al tener que ver al derecho de 29 años con el uniforme de sus “Eternos rivales”. Además, un elemento extra es tener que entregar a un lanzador tan efectivo en el circuito venezolano.

Palabras de Melvin Mora sobre el cambio de Erick Leal

Por esta razón, el mítico jugador del conjunto eléctrico, Melvin Mora, mandó un mensaje a sobre este cambio en particular. “Como profesional todo debemos acatar las órdenes y cambios. Lo que hay que cuidar es la forma en cómo te llega la información después de dar todo por un equipo. Cuando tu das la vida por un equipo, no nos duele tanto el hecho que te cambien, duele la forma en que lo hacen”, afirmó a podernavegante.

De igual forma, no perdió la oportunidad para dejarle un consejo a Leal. “No es que Magallanes no te quiera, es que Caracas te quiere más. Aunque me duela, sé que le lanzará al Magallanes como nunca ha pitcheado en su vida. Eso será así”, destacó

Finalmente, sabe que un movimiento lamentable al tener que dejar a ir un lanzador con el nivel que tiene Erick Leal en la pelota rentada. “Lamentados perder un gran pitcher como Leal, que dio todo por la nave, pero así es este negocio. Sabemos donde comenzamos y no sabemos dónde terminados”, sentenció a poder navegante.