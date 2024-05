LVBP: ¡Se expresa! esto dice Leonardo Reginatto sobre los rumores de su suspensión (+video)

Durante los últimos días emergieron múltiples noticias de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), entre ellas, una que no fue tan agradable al tratarse de una posible "suspensión" para el importado Leonardo Reginatto, situación que aclaró el mismo brasileño recientemente.

El primera base acumula varias campañas en la pelota criolla y en la 2023-2024 fue uno de los más destacados en la histórica temporada de los Tiburones de La Guaira, donde se proclamaron campeones después de 38 años en Venezuela y obtuvieron su primera Serie del Caribe.

¿Qué pasó con Leonardo Reginatto?

Durante la mañana del miércoles, 15 de mayo, un rumor se creó alrededor del pelotero nativo de Curitiba (Brasil), sobre una posible sanción en el torneo invernal de Venezuela.

"Leonardo Reginatto no regresará con Tiburones por un tema extradeportivo. La Liga ha decidido no exponerlo al tratarse de un jugador del actual campeón del Caribe. Los otros equipos de la LVBP tampoco podrán contratarlo", indica una cuenta en X, rumor que generó mucho ruido en los seguidores del beisbol rentado del país.

El brasileño aclara la situación:

Después de que el gerente de operaciones de la Liga, Amador Montes, afirmara que no estaba al tanto de ningún castigo que involucrara a Reginatto, el brasileño también se expresó al respecto.

"Yo me contacté con Tiburones. Esto que han estado diciendo, no es verdad, son cosas que una página colocó para perjudicarme pero nada cierto; Estoy esperando a que pasen los días para pronunciarme al respecto en mis redes y que todos sepan que nada de eso es cierto’’, destacó Leonardo en una entrevista para la cuenta de Beisbol sin Frontera.

Aunado a eso, Reginatto dejo claro que se mantiene enfocado en su accionar en México durante este verano y no que no dejará que esta situación lo afecté.

‘’No estoy preocupado por eso, porque tengo la conciencia limpia y de lo que ha salido en la red X, nada es verdad; pronto les dejaré saber a todos que soy un gran ser humano y que mi familia, tanto mi mamá, mis hermanos y mis amigos, que constantemente me escriben, son los que se han preocupado. Así que no ha pasado nada, a los fanáticos, a quienes han creído en mí y me han apoyado, ¡Muchas gracias!’’, concluyó el foráneo, quien destacó que sí volverá a jugar en la pelota criolla.