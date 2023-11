LVBP: Silvino Bracho sobre su estado físico. “No me encuentro al 100%” (+Video)

La organización de las Águilas del Zulia sigue en la búsqueda de los mejores resultados, en estas primeras semanas de acción en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde cuentan con las herramientas necesarias para conseguir sus objetivos de manera colectiva.

El conjunto aguilucho tiene un importante núcleo de jugadores jóvenes, quienes se están apoyando en los más experimentados, para adaptarse lo más rápido posible al circuito venezolano, debido a que el calendario oficial de 56 juegos, antes de pasar a las siguientes fases.

Entre los experimentados, se encuentra el relevista Silvino Bracho, quien es uno de los líderes de este equipo desde su llegada en el año 2013 y desde entonces, cosecha más de ocho temporadas en la pelota venezolana y conoce a los diferentes rivales que hacen vida en este campeonato.

El pelotero de 31 años pudo hablar en exclusiva para Meridiano, donde detallo lo que significa estar un nuevo año en las Águilas “Bastante agradecido con Dios de estar aquí una vez más, el estar saludable y estar nuevamente con el equipo que me dio la oportunidad desde mis inicios, en verdad que siempre es un orgullo para mi estar con el equipo”, mencionó.

Asimismo, tiene claro la capacidad que tiene el actual cuerpo técnico de la organización y lo que pueden ofrecer durante la temporada “El manager es un tipo profesional, trabaja a nivel de Grandes Ligas sabe cómo manejar las situaciones de los equipos, él está bastante contento de que yo me haya unido. Mientras más experiencia exista, sabe que el equipo va ir agarrando forma poco a poco”, afirmó.

De igual forma, espera cumplir un rol protagónico con el pasar de los juegos y tener bastante tiempo de juego desde la lomita, con la finalidad de adquirir su mejor versión, “La verdad es que físicamente no me siento al cien por ciento, pero yo no deje de entrenar, pero no es lo mismo estar entrenando que estar lanzando y sentir el calor del juego. Estoy seguro que voy a conseguir mi nivel de juego es lanzando, por lo que físicamente el brazo está bien, pero el cuerpo me siento un poco desconectado”, declaró.

Finalmente, dejó saber lo que podría significar su futuro dentro de la Major League Baseball para la próxima temporada y cuáles son las posibilidades que tiene para formar parte de una organización “Yo me convertí en agente libre con Cincinnati el dos de octubre cuando termino las Grandes Ligas, pero ahorita estoy tranquilo y saludable, hay buenas ofertas por ahí de algunos lados y solamente seguir lanzando lo que más pueda para después reunirme con mi abogado y llegar a una decisión”, finalizó.

En cuanto a sus números en las últimas dos campañas, ha podido actuar en 19 juegos, récord de un ganado y cuatro perdidos, 11 salvados, 20.0 innings, 18 hits, un cuadrangular, seis boletos, 25 ponches y efectividad de 2.90.