LVBP: Luis Sojo sobre su llegada a Tiburones. "A las oportunidades no se les dice que no" (+Video)

Estadio Monumental, La Rinconada.- Luego de un año y medio, empieza la vida sin César Collins en Tiburones de La Guaira e inicia la nueva etapa con Alberto Díaz en la gerencia general, y con Luis Sojo en la gerencia deportiva de la organización.

Los litoralenses vienen de una campaña bastante exitosa, alcanzando su primera final desde la temporada 2011/12, y aunque cayeron ante Leones, afrontan la campaña 2023/24 con el objetivo de finalmente culminar con la sequía de títulos y darle la gran alegría a su fiel afición.

Previo al duelo ante Leones del Caracas en La Rinconada, primer juego luego de la llegada de la nueva gerencia, Luis Sojo dio declaraciones a los medios de comunicación y respondió varias de las dudas imporantes que generó este "terremoto" en los cimientos del equipo.





Sobre la oportunidad de tomar un cargo gerencial, Sojo se mostró bastante emocionado y motivado por su nueva experiencia. "Estoy contento, es un rol que asumiré con responsabilidad y profesionalismo. No vengo a cambiar nada, así se lo dije al manager y a los peloteros. Estoy para ayudar y que este equipo llegue a donde se lo ha propuesto", afirmó.

El antiguo "big leaguer" criollo también comentó que ya pudo conversar con el equipo, algo sin duda necesario luego del revuelo que se había generado en los últimos días. "Lo único que les dije es que la oficina va a estar abierta para cualquier inquietud. El día a día con el cuerpo técnico va a ser fundamental para mí", expresó.





Además, Sojo afirmó que no dudo ni un solo segundo en aceptar la oferta cuando se la hicieron. "Mi libro se llama 'Yo mismo soy'. A las oportunidades no se les puede cerrar las puertas nunca. Este es uno de los retos más importantes que he tenido dentro del beisbol y lo asumo con mucha responsabilidad", comentó.

Por último, el nuevo gerente deportivo de Tiburones afirmó que tuvo varios mentores en los que se quiere fijar. "Me llamaron cuatro gerentes, de los cuales tres fueron gerentes míos. Ojalá pueda emular a aquellos que ganaron campeonatos, para eso estamos acá", sentenció.