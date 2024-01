LVBP: Ramón Flores enaltece la actualidad de Bravos. "Volvimos a ser ese equipo que no se da por vencido" (+Video)

Estadio Universitario.- Bravos de Margarita no ha tenido el mejor rendimiento posible en el presente Round Robin de la temporada 2023-2024 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), sin embargo, durante toda la zafra se han caracterizado por ser una novena aguerrida y rebelde ante cualquier rival que le haga frente.

Ramón Flores, jardinero de mucha experiencia, ha sido una de las bujías ofensivas de la mencionada organización durante cuatro campañas de manera consecutiva, pero precisamente en la que transcurre es en la que más valor ha cobrado su aporte en el terreno de juego.

Margarita clasificó en el tercer lugar de la tabla de posiciones, de hecho, estuvieron muy cerca de arrebatarle la segunda casilla a los vigentes campeones, Leones del Caracas. Durante la ronda regular tuvieron una de las alineaciones más temibles de todo el circuito, no tanto por el poder que pudieran poseer, sino por la consistencia y la inteligencia con la que asumieron cada turno al bate.

"El llanero", como es conocido Flores en el entorno insular, conversó en exclusiva con Meridiano para otorgar sus impresiones acerca de la actualidad del equipo, que poco a poco exhibe un mejor comportamiento en el campo y parecen retomar las cosas donde las dejaron en la primera instancia del campeonato invernal de Venezuela.

"Volvimos a ser ese equipo que no se da por vencido. Esto no se acaba hasta el último día y mientras uno tenga chance, vamos a salir a ganar todos los juegos. Este equipo está para grandes cosas, debemos hacer los ajustes necesarios para tener gente en base y buscar más carreras", indicó el oriundo de Barinas.

Los isleños se impusieron en la jornada dominical, del 14 de enero, a Tigres de Aragua en el Estadio Universitario de Caracas (3-2), demostrando nuevamente un nivel positivo que luce similar al de la temporada regular.

"Nos afectaron los errores defensivos, es un equipo que no está para eso. El que juegue mejor en este Round Robin será el victorioso", declaró.

En lo personal, Ramón tuvo unos compromisos complejos, pero su jerarquía lo ha llevado a seguir laborando en su mecánica, haciendo el trabajo básico para regresar a lo que ha sido durante toda su carrera; un bateador rendidor.

"Tratando de hacer mi rutina, los ajustes. No me he sentido muy bien en los últimos juegos en el plato. Este es un deporte en el que un día puedes encenderte, esperemos que sea hoy (domingo), porque todo el equipo ha sufrido colectivamente en lo ofensivo", explicó.

Así terminó siendo la noche para el caballero de 31 años de edad. Resultó con una jornada de 4-2 con doble, sencillo y una carrera remolcada.

Round Robin: la etapa de la LVBP a la que todos quieren clasificar, pero en la que no todos son capaces de competir.

En muchas oportunidades se percibe que algunos equipos que lucían cómodos en la ronda regular, terminan cayéndose en la postemporada. En muchas ocasiones ese fenómeno estará involucrado con la presión y la manera de ver las cosas en el terreno.

"Claro, no hay mucho margen de error, eso hace que se ajuste mucho más todo. El nivel del juego, la forma como te lanzan, ya no se ven juegos de tantas carreras, sino más peleados. Nosotros tenemos que estar preparados para todo y salir adelante", comentó Ramón Flores.

"Agradecerle a la fanaticada por el apoyo. Ninguno de nosotros quiere hacer las cosas mal, estamos dando más del cien por ciento para encontrar las victorias, tenemos un chance de soñar por la final", finalizó.

En los primeros meses de la zafra, el guardabosques derecho de Margarita registró 53 indiscutibles conectados, 3 cuadrangulares, 33 carreras fletadas, 40 anotadas, 42 boletos recibidos y 35 ponches sufridos en 196 visitas al plato, enmarcando un AVG de .270 y .765 en su OPS.