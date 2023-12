LVBP: ¿Quién domina la serie particular entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes? (+Video)

El año 2023 está en sus semanas finales y consigo, se lleva la ronda regular de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Un par de juegos es lo que le resta a la mayoría de los ocho equipos y apenas dos han asegurado sus pases al Round Robin. Sin embargo, hay dos novenas que parecen estar más complicadas que el resto; Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes.

Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia por última vez en el año. Llegan en situaciones apremiantes. Los zulianos tienen récord de 24-30 y los turcos 23-31, faltándoles dos juegos por disputar, pero, sin duda alguna, los rapaces tienen más posibilidades; actualmente son sextos en la clasificación y estarían peleando el Play-In con los Tigres de Aragua, en caso de quedar así la tabla.

Por su parte, los filibusteros requieren ganar sus dos choques, frente a Águilas y Bravos, respectivamente, para poder aspirar a una hipotética clasificación mediante el Juego del Comodín. ¿Podrán demostrar un mejor beisbol para triunfar? Durante toda la zafra han jugado por debajo de .500, siendo de los equipos más irregulares de todo el campeonato, exhibiendo poca solidez en el lineup y dejando en evidencia a la gerencia deportiva por los insignificantes importados que contrataron.

Con los ojos puestos sobre el cotejo que medirá a zulianos y valencianos, hagamos un repaso por la serie particular que les une.

¿Cómo marcha la serie particular entre Águilas y Magallanes?

Con el calendario de la contienda 2023-2024, diseñado para que cada conjunto dispute 56 compromisos, los enfrentamientos directos quedan a ocho choques, lo que permite de cierta manera que pueda haber una paridad en algunos de ellos. Aunque, los navieros supieron imponerse a la garra de los aguiluchos y aseguraron ese apartado con cinco victorias por encima de dos para los comandados por Néstor Corredor.

Magallanes, en condición de local, en lo que va de temporada regular, tiene récord negativo de 9-17, lo que quiere decir que el factor de jugar en casa no les ha beneficiado para conseguir lauros. En la ruta no les ha ido de maravilla, pero no están por debajo, tras registrar 14-14.

Águilas del Zulia, en la carretera ha ganado 9 cotejos y ha salido derrotado en 17 oportunidades. Estas estadísticas simples y básicas, hacen del juego de este martes, 26 de diciembre, un duelo más interesante. Los dirigidos por Ramón Hernández no han sabido jugar de locales y los rapaces no son muy fuertes de visitantes.

SERIE PARTICULAR EN VALENCIA

Magallanes 2-1 Águilas

SERIE PARTICULAR EN ZULIA

Magallanes 3-1 Águilas