LVBP: Harold Ramírez le da la ventaja a Leones sobre Bravos (En vivo)

El Round Robin llega a la mitad de su calendario este jueves y la lucha por los cupos sigue al rojo vivo. Para esta ocasión, Leones del Caracas recibe en el estadio Monumental Simón Bolívar a Bravos de Margarita con la misión de hilvanar una racha positiva y así sacarle ventaja a sus rivales de turno.

Los melenudos triunfaron en la jornada de ayer ante los Cardenales de Lara en este mismo escenario, algo que deberán aprovechar tanto hoy como mañana. Y es que los juegos en condición de local son los que hay que ganar sí o sí.

Por su parte, los insulares ya suman dos derrotas consecutivas, la más reciente ante los Tiburones de La Guaira. Con dichos resultados, ambas novenas suman tres victorias y cuatro derrotas para posicionarse en la segunda casilla de la clasificación.

Los lanzadores para esta noche son Rito Lugo por los de casa y Julio Vivas por la visita. Mientras el primer finalizó sin decisión en su primera salida de postemporada, el segundo hará su debut en calidad de abridor en estas instancias.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Breyvic Valera pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo. Alí Castillo out en toque de sacrificio. Pasbol del receptor, Valera a tercera. David Rodríguez se poncha tirándole. Carlos Pérez batea elevado de out a segunda base.

Bravos 0 - Leones 0

Inning 1 (parte baja): José Rondón se poncha tirándole. Freddy Fermín se embasa por error en fildeo de segunda base. Harold Ramírez pega doble con línea fuerte a jardinero derecho, Fermín anota. Jhonny Pereda batea elevado de out a campo corto. Lanzamiento desviado del lanzador, Ramírez a tercera. Balbino Fuenmayor pega sencillo con línea a jardinero central, Ramírez anota. Balbino Fuenmayor se roba la segunda base. Oswaldo Arcia se poncha tirándole.

Bravos 0 - Leones 2

Inning 2 (parte alta): Ramón Flores batea rodado de out a campo corto. Edgar Durán batea línea de out a campo corto. José Martínez batea elevado de out a jardinero derecho.

Bravos 0 - Leones 2

Inning 2 (parte baja): En desarrollo...