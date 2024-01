LVBP: ¡La Bala! Tiburones voltea rápidamente las acciones (en vivo)

La lucha en el "todos contra todos" de la campaña 2023-2024 continúa esta noche con un electrizante duelo entre Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario.

No queremos que te pierdas ninguna novedad de este compromiso, por ende te llevaremos todas las incidencias con el inning a inning. Los salados actualmente ocupan el primer puesto de la tabla, escoltados justamente por los isleños.

Primer inning:

En la alta del primer episodio la novena insular tuvo la de picar adelante en tercera, pero Wilson Ramos falló con elevado al jardín central.

Por su parte, el serpentinero de Margarita, Edgar Torres retiro en orden a los tres primeros bateadores de los litoralenses.

Segundo inning:

David Rodríguez comenzó el segundo capítulo con tubey y cuando parecía, que Junior Guerra salía del problema, ponchando a Durán y Gómez, José Martínez sí fue oportuno, trayendo la primera rayita del encuentro con un valioso triple por el jardín izquierdo.

La reacción local no tardó en llegar y con las bases llenas, Danry Vásquez conectó un sencillo al derecho que trajo dos carreras a la registradora, para poner a su equipo arriba (1-2). No obstante, La Guaira no pudo producir más anotaciones, aunque quedaron con hombres en las esquinas sin outs.

Juego en desarrollo...