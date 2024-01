LVBP: Maikel García: "No voy a jugar la Serie del Caribe" (+Video)

Tiburones de La Guaira acaba de coronarse campeón en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tras vencer a Cardenales de Lara en cinco juegos, aunque luego de esto recibió una mala noticia de cara a la Serie del Caribe que se llevara a cabo en Miami.

Para este certamen caribeño no contarán con una de sus grandes estrellas de toda la temporada, cuidado y si no el más determinante, si estamos hablando del jugador de Reales de Kansas City, puesto que no ira a Miami.

García soltó en declaraciones tras el out 27 y en la celebración lo siguiente: "No voy a jugar la Serie del Caribe", esto a las pantallas de Simple TV.

Además, enfatizó que si piensa regresar para la temporada 2024-2025. "La misión es venir el año que viene a conseguir otro campeonato".

En esta final para los escualos bateó siete imparables de los cuales uno fue un cuadrangular en el segundo juego de la final, mismo que fue vital para la trayectoria de esta Gran Final en la pelota rentada de Venezuela.