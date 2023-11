LVBP: ¡Lujo! Este grandeliga ha confirmado su participación en Venezuela (+Entrevista)

Estadio Monumental, La Rinconada.- Bravos de Margarita visita a los Leones del Caracas por primera vez, en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y una grata visita ha llegado al club house de los insulares.

Se trata del grandeliga Edward Olivares, perteneciente a la organización de los Reales de Kansas City. El jardinero planea jugar con el conjunto isleño en el curso actual del circuito nacional. Luego de tener su primera experiencia prolongada por Las mayores, al registrar 107 juegos disputados y hasta 385 apariciones ofensivas.

"Gracias a Dios por permitirme jugar muchos juegos este año. Estoy aquí con los Bravos contento y emocionado de estar nuevamente en mi país. Vengo aquí a jugar, ayudar al equipo y aportar mi granito de arena", reconoció el guardabosques, en una entrevista realizada a pie de campo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

¿Hasta cuándo estará con Bravos y cuándo se estrenará?

Una de las mayores interrogantes para un toletero que tiene vínculo con algún conjunto de MLB, es sobre las limitaciones que podría sufrir. Sin embargo, eso no es un problema para la nueva incorporación de Margarita. "El equipo me dio permiso de jugar, eso es lo que haré, divertirme. No tengo restricciones, eso es muy importante", sentenció Olivares.

Acerca de su estreno con Bravos, es un tema pendiente. "Voy a estar con el equipo para practicar, a medida que vayan pasando los días, conoceré la fecha de mi debut", comentó.

"Este es un equipo competitivo y que batea, tiene buenos jugadores. La temporada apenas está en el comienzo, todavía faltan ajustar algunos detalles, pero el conjunto está muy bueno", puntualizó acerca de lo que ha podido observar en los insulares.

De por vida en el beisbol venezolano, Edward vistió la indumentaria de los Tigres de Aragua, en las zafras 2016-2017 y 2018-2019. Sus números vitalicios están adornados con .340 de AVG, tras conectar 32 inatrapables, entre ellos, 3 dobles, 2 triples y 2 vuelacercas.