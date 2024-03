LVBP: Lipso Nava envía mensaje a la afición de Leones del Caracas. "Los objetivos se cumplieron"

Aunque aún falta muchísmo tiempo para el incio de la temporada 2024/25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Leones del Caracas decidieron hacer una "movida de mata" desde temprano, por lo que aunque ratificaron a su manager José Alguacil, sí se desprendieron de algunos miembros que fueron importantes durante años en el staff técnico de la organización melenuda.

Uno de esos miembros importantes que dio un paso al costado es Lipso Nava, quien durante las últimas tres campañas fue coach de banca y mano derecha del dirigente José Alguacil, siendo clave en el campeonato que los Leones del Caracas obtuvieron en la temporada 2022/23 en la pelota venezolana.

Pese al éxito conseguido por la organización en aquella recordada campaña, y a pesar de las tres clasificaciones que Leones logró durante la estadía de Lipso en el equipo, para la directiva capitalina llegó la hora de refrescar el staff para buscar retornar a la senda victoriosa de 2023. Luego de su salida, Nava conversó con el periodista Augusto Cárdenas y quiso hacer un balance de su etapa en Caracas, además de enviarle un mensaje a la afición.

"Lo que más me llevo de Caracas es el crecimiento personal. Crecí mucho de la mano de un dirigente exigente (Alguacil) quien además de ser un amigo, me enseñó cosas positivas", fue lo primero que dijo Nava al analizar a fondo su paso por el equipo

Por otro lado, el exmanager de las Águilas del Zulia también quiso dejarle un mensaje a la afición caraquista. "Mi agradecimiento para la fanaticada. Una fanaticada que es súper exigente que no entiende que a pesar de que se hace una planificación el beisbol es de ejecución. Cuando no ejecutas no se logran los objetivos", resaltó.

A pesar de su última frase, Nava considera que su estadía en Leones fue más que positiva. "Creo que los objetivos se lograron porque fueron tres clasificaciones y un campeonato", sentenció.