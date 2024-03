LVBP: ¿De vuelta al nido? Wilson Álvarez y sus posibilidades de estar con las Águilas del Zulia

Luego de que finalizó la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) hace un poco más de un mes, algunos equipos no quisieron esperar más para comenzar a realizar los movimientos que creen convenientes para afrontar ya lo que será el venidero curso. A principios de semana, Leones del Caracas anunció a su staff técnico para la zafra 2024-2025 que dejó algunas salidas por decisión propias, entre ellas la del legendario Wilson Álvarez.

El zuliano venía desempeñando funciones como coach de banca en el elenco melenudo, pero con el anuncio antes mencionado, fue designado como coach especial de pitcheo, lo que llevó a Álvarez a tomar una decisión de salir del equipo capitalino.

"A través del siguiente comunicado quiero informar a la afición del béisbol venezolano que no regresaré la próxima temporada con los Leones, una organización a la que estoy más que agradecido por permitirme trabajar allí durante las últimas tres temporadas", reza parte del comunicado que el "Intocable" publicó en sus redes sociales.

Pero de una vez, el recordado lanzador deja las puertas abiertas para conseguir una nueva oportunidad en la pelota criolla y no descarta la posibilidad de volver a las Águilas de Zulia, equipo con el cual brilló como jugador y además estuvo en el cuerpo técnico hace unas cinco campañas atrás.

"Me gustaría ir a un equipo eliminado para llevarlo de nuevo a la clasificación, me gustan los retos. Si el Zulia me llama con mucho gusto iré, nunca les he cerrado las puertas a las Águilas", señaló Álvarez para el programa radial de Augusto Cárdenas.

Recordamos que Wilson Álvarez fue despedido por el Zulia en la temporada 2018-2019 tras una mala racha del elenco, que en ese momento era dirigida por Lipso Nava y el otrora lanzador de un No-No en Grandes Ligas, comandaba los brazos de esa novena.

“Tendría que hablar unas cosas antes para que no pase lo mismo que la última vez pero si recibo la llamada bienvenido sea”, agregó Álvarez.

Todavía falta mucho para el inicio de un nuevo ciclo en la LVBP, pero las posibilidades y las puertas estarían abiertas para que Wilson consiga un nuevo equipo.