LVBP: ¡No seguirá! Wilson Álvarez se pronunció sobre su continuidad en Leones del Caracas

Ha pasado poco más de un mes desde que finalizó la temporada 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), con el título de Tiburones de La Guaira tras 38 años sin títulos. Pero el resto de organizaciones no perdieron tiempo y empezaron a hacer cambios en todas sus facetas.

Leones del Caracas fue uno de los que se movió, anunciando, a través de sus redes sociales, que José Alguacil repetiría como mánager, aunque su coach de banca ya no será Lipso Nava, sino que en su lugar entró el curazoleño Hensley Meulens, estratega de Países Bajos en los últimos tres Clásicos Mundiales de Béisbol.

Decisiones como esta ya hicieron mella en el staff melenudo, pues el confirmado como coach especial de pitcheo, Wilson Álvarez, manifestó, mediante un extenso comunicado, sus motivaciones para no seguir con la organizaciones capitalina.

"A través del siguiente comunicado quiero informar a la afición del béisbol venezolano que no regresaré la próxima temporada con los @leones_bbc, una organización a la que estoy más que agradecido por permitirme trabajar allí durante las últimas tres temporadas al lado de profesionales que admiro y respeto, como @jalguacil_13 y @lipsovnava17. Para nadie es un secreto que me he desempeñado recientemente como coach de pitcheo y son mis intenciones mantenerme trabajando en ese rol, y lo más conveniente para poder recibir y escuchar cualquier oferta es separarme del cargo que me ofrecieron recientemente en el equipo, lo cual agradezco, pero lo más sensato es dejar las puertas abiertas para otras opciones como coach de pitcheo. ¡Bendiciones para todos!", escribió Álvarez en una publicación desde su cuenta Instagram @Elintocable47.

Todavía falta mucho para el arranque de la LVBP 2024-25. Pero ya el mercado luce activo en el armado de los equipos.