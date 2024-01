LVBP: Tigres iguala el encuentro y amenaza a Leones con más carreras (En vivo)

Leones del Caracas y Tigres de Aragua no quieren ceder más terreno en la tabla de posiciones del Round Robin, por lo que este enfrentamiento en el José Pérez Colmenares es de vital importancia para ambos. Y es que la diferencia que poseen los melenudos es de solo medio juego respecto a los bengalíes.

Este es el primer careo entre ambas novenas en el recinto deportivo de Maracay, ya que cuando se enfrentaron el pasado martes 2 de enero sucedió en el Monumental Simón Bolívar, con victoria final de 6-5 para los capitalinos.

Para esta noche, el manager Buddy Bailey tendrá a José Martínez como su lanzador abridor, en tanto que el estratega José Alguacil confiará en la experiencia del cubano Lázaro Blanco. Ambos lanzadores terminaron sin decisión tras sus primeras aperturas de este Round Robin.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): José Rondón batea elevado de out a jardinero central. Freddy Fermin batea rodado de out a tercera base. Oswaldo Arcia batea elevado de out a jardinero central.

Leones 0 - Tigres 0

Inning 1 (parte baja): Yonathan Mendoza batea elevado de out a jardinero izquierdo. Yorman Rodríguez batea rodado de out a campo corto. Alexi Amarista batea elevado de out a jardinero central.

Leones 0 - Tigres 0

Inning 2 (parte alta): Balbino Fuenmayor batea elevado de out a jardinero central. Harold Castro pega doble con línea a jardinero derecho. Jhonny Pereda pega sencillo con rodado a jardinero central. Wilfredo Tovar batea rodado para doble matanza.

Leones 0 - Tigres 0

Inning 2 (parte baja): José Martínez pega sencillo con línea a jardinero derecho. José Pirela batea rodado batea para out forzado, avanza a segunda por error en tiro del segunda base. Yermín Mercedes pega sencillo con elevado a jardinero derecho, Pirela anota. Leobaldo Cabrera batea elevadito de out a primera base. Yermín Mercedes atrapado robando la segunda base.

Leones 0 - Tigres 1

Inning 3 (parte alta): César Hernández batea elevado de out a jardinero izquierdo. Gabriel Noriega batea rodado de out a segunda base. José Rondón batea rodado de out a segunda base.

Leones 0 - Tigres 1

Inning 3 (parte baja): Jesús Sucre batea línea de out a campo corto. Keyber Rodríguez batea elevadito de out a primera base. Yonathan Mendoza batea elevado de out a jardinero central.

Leones 0 - Tigres 1

Inning 4 (parte alta): Freddy Fermín batea jonrón con elevado por el jardín izquierdo. Oswaldo Arcia batea rodado de out a segunda base. Balbino Fuenmayor pega sencillo con rodado a tercera base. Harold Castro batea elevado de out a jardinero izquierdo. Jhonny Pereda pega sencillo con rodado a jardinero central. Christian Mejías reemplaza a José Martínez. Wilfredo Tovar se poncha tirándole.

Leones 1 - Tigres 1

Inning 4 (parte baja): Yorman Rodríguez batea rodado de out a campo corto. Alexi Amarista pega doble con línea a jardinero derecho. José Martínez batea rodado de out a campo corto. José Pirela se poncha tirándole.

Leones 1 - Tigres 1

Inning 5 (parte alta): César Hernández golpeado por lanzamiento. Gabriel Noriega batea línea de out a tercera base. José Rondón recibe base por bolas. Bruce Rondón reemplaza a Christian Mejías. Freddy Fermín pega sencillo con rodado a jardinero central. Oswaldo Arcia out con elevado de sacrificio, Hernández anota. Balbino Fuenmayor batea para out forzado.

Leones 2 - Tigres 1

Inning 5 (parte baja): Yermín Mercedes pega doble con línea a jardinero central. Vidal Nuño reemplaza a Lázaro Blanco. Leobaldo Cabrera pega sencillo con línea a jardinero derecho. Jesús Sucre pega sencillo con rodado a jardinero central, Mercedes anota. Keyber Rodríguez out en toque de sacrificio, avanzan los corredores.