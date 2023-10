LVBP: Leones del Caracas anuncia importantes cambios en su roster (+Detalles)

La temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) afronta su tercera semana de competencia y los equipos comienzan a realizar sus ajustes para conseguir las novenas más competitivas posibles.

Leones del Caracas, vigente campeón del circuito nacional, ha "movido la mata" previo al choque ante su eterno rival, Navegantes del Magallanes. Un total de cinco nuevas incorporaciones y salidas se han notado en el roster del equipo.

Salen: Wilfredo Giménez (C), Jesús Zambrano (LD), Harvin Mendoza (IF), Joshua Cornielly (LD) y Elio Prado (OF).

Entran: Alexfri Planez (OF), José Mujica (LD), Jeferson Morales (C), Jesús Vargas (LD) y Gabriel Lino (C).

Una curiosidad en los ingresos, es que la escuadra melenuda contará hasta con cuatro receptores en simultáneo. Eliézer Alfonzo Jr., quien se ha ganado poco a poco la titularidad, Jhonny Pereda, Gabriel Lino y Jeferson Morales.

Por su parte, Lino fue invitado a los entrenamientos y logró conseguir un cupo en la novena capitalina.