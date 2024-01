LVBP: Leobaldo Cabrera recibe consejos de su hermano Oswaldo de cara al Round Robin (+Video)

Estadio Universitario de Caracas.- Luego de batallar contra constantes altas y bajas durante toda la campaña, los Tigres de Aragua dejaron en el camino a las Águilas del Zulia en el Comodín para finalmente asegurar su cupo en el Round Robin.

Ya en la postemporada, los dirigidos por Buddy Bailey no han tenido precisamente el mejor de los inicios, al enlazar dos derrotas seguidas como visitantes. Sin embargo, Aragua ha demostrado durante todo el año tener piezas de gran nivel que pueden servir para darle la vuelta a la tortilla en los momentos más exigentes y complicados.

Uno de esos elementos es el jardinero Leobaldo Cabrera, quien llegó vía cambio desde Tiburones a mitad de temporada y desde entonces no ha parado de batear. Previo al duelo ante Bravos de Margarita en Caracas, el joven jardinero conversó en exclusiva con Meridiano, para hablar de lo que está siendo su primera postemporada en la LVBP y además para revelar los consejos que le ha dado su hermano menor, Oswaldo Cabrera, quien ya tiene experiencia en postemporada de MLB con los Yankees.

"Estoy súper contento de estar acá, estoy viviendo un sueño. Toda la vida he soñado con esto, jugar playoffs y ser una parte fundamental de un lineup tan bueno como el de Tigres. Últimamente se me están dando las cosas, pude tener una buena temporada y esperemos que siga así", fue lo primero que dijo Leobaldo Cabrera, al ser preguntado sobre sus sensaciones de cara al primer Round Robin de su carrera en Venezuela.

Por otro lado, Cabrera fue bastante sincero al responder si el cambio a los Tigres tuvo que ver con su notable mejoría con el madero. "No tanto, yo creo que es más el beisbol. En el beisbol no siempre sale todo cómo quieres. Lo más bonito es que se me dio esta oportunidad de jugar todos los días, de poder fallar y no tener esa presión de que al día siguiente no iba a jugar. Para todo jugador es bueno y se están viendo los resultados", comentó.

Además, Leobaldo también confesó haber hablado con su hermano Oswaldo Cabrera, jugador de los Yankees, previo al duelo de este miércoles en el que Aragua enfrentó a Margarita. "Me llamó y me felicitó. Me dijo 'nunca he visto un swing como el que hiciste ayer'...¡Yo le dije que sí los he hecho! Me dice que siga haciendo las cosas como lo he hecho. Eso es lo bonito, siempre nos estamos ayudando fuera y dentro del terreno", resaltó.