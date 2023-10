LVBP: Leobaldo Cabrera listo para dejar huella en La Guaira junto a su hermano (+Entrevista)

La temporada 2023/24 será muy especial para un pelotero que está llamado a ser pieza importante dentro de los Tiburones de La Guaira: Leobaldo Cabrera. El criollo viene de una campaña soñada en la Atlantic League, el más importante de los circuitos independientes en Estados Unidos, y además, tendrá una motivación extra este año con el equipo litoralense.

Leobaldo es el hermano mayor de Oswaldo Cabrera, pelotero que hace vida en los Yankees de Nueva York. "No estábamos juntos desde el año 2017, en los Yankees", expresó el mayor de los Cabrera en una entrevista exclusiva con Meridiano. Sin embargo, eso va a cambiar durante la temporada 2023/24 de la LVBP.

Meridiano conversó con Leobaldo Cabrera sobre la posibilidad de defender la camiseta de Tiburones junto a su hermano, y también sobre sus expectativas para una campaña a la que llega luego de vivir la mejor temporada de su carrera en los Estados Unidos.





"Estoy súper contento de estar aquí, el ambiente se siente fresco. Creo que estamos repitiendo lo que teníamos el año pasado dentro del clubhouse. Hay armonía, mucha gente joven y gente experimentada también. Lo más importante es ese buen ambiente", expresó Leobaldo sobre sus primeras sensaciones con el equipo guairista, que mantendrá la base que los llevó a la final en la temporada 2022/23.

Como se mencionó anteriormente, el mayor de los Cabrera llega a esta temporada luego de vivir la mejor campaña de su carrera, al batear para .294/.367/.571/.938 con los Spire City Ghost Hounds de la Atlantic League, en donde también logró conectar 34 vuelacercas e impulsó 100 rayitas.

"He venido haciendo un trabajo en conjunto, le he puesto empeño al bateo. Todo ha venido haciendo click. Trabajé con un hitting coach en Estados Unidos que me ha ayudado mucho. Los turnos que tuve acá en la liga el año pasado fueron claves, he sido más consistente y se han dado los resultados", puntualizó Cabrera.

Además, pese al éxito conseguido, el jardinero de La Guaira no piensa dejar de trabajar. "Siempre hay cosas de la mécanica que estamos trabajando. El enfoque es trasladar lo que hice en Estados Unidos para acá. Lo importante es ayudar al equipo, dar la mejor versión de mí y conseguir victorias", acotó.

Leobaldo Cabrera tendrá la gran fortuna de que justamente luego de la mejor temporada de su carrera, podrá trabajar con dos de los grandes bateadores en la historia de la LVBP: Edgardo Alfonzo y Endy Chávez. "Es un placer tenerlos acá. Yo he intentado siempre en el beisbol ser una esponja y recolectar esas cosas buenas. No digo que voy a batear como ellos pero sí recoger cosas que me puedan dejar para aprender...¡y sí bateo como ellos, fantástico!", señaló.