LVBP: Conoce las impresiones de José Briceño de cara a la temporada 2023-2024 (+Video)

Uno de los peloteros que será fundamental en este arranque de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) para los Tiburones de La Guaira es, sin dudas, José Briceño que viene de dejar buenos números en las sucursales de Ligas Menores de los Reales de Kansas City.

Briceño habló para Meridiano y mostró todo el entusiasmo del mundo de cara a lo que será la zafra 2023-2024, además destacó que su temporada en el Omaha Storm Chasers de Triple-A fue buena y es lo que quiere traer para aportar su granito de arena a la novena escuala. Recordemos que llegó a los Tiburones via cambio desde las Ánguilas del Zulia este mismo año.

“En Doble-A empecé bastante bien, luego me lesione y dure un mes y me dio fuera, regrese batalle y me subieron a Triple-A creo que la diferencia es el tiempo de juego, mientras hay más tiempo de juego hay más posibilidades de estar en ritmo para estar a tiempo con los pitcheos”, enfatizó Briceño.

En los dos juegos de pretemporada de La Guaira contra los Leones del Caracas vio acción, en el primero estuvo cubriendo la inicial y para el segundo fue el bateador designado. Destacar sus números en Las Menores en la cual dejó un promedio de .226 producto de 40 imparables de los cuales nueve se fueron para la calle, empujó 24 carreras y anotó otras 18.

“Tratar de traer aquí como termine en Triple-A que gracias a Dios termine bastante bien y me sentí bastante cómodo”, continuó.

En cuanto a los entrenamientos de pretemporada que ha tenido la novena salada menciono que: “Me siento bastante contento, con la gerencia del equipo, con Edgardo de verdad es un grupo bastante especial, una química bastante buena dentro del club house, jugadores jóvenes, veteranos eso es una de las cosas más importantes que puede definir a un equipo “, finalizó.