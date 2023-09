LVBP: Johan Belisario se pronuncia respecto a su futuro con Tiburones de La Guaira (+Foto)

El experimentado lanzador, Johan Belisario se pronunció vía X ante la ola de rumores que afirmaban que se había retirado del béisbol, comentando así que aún sigue activo pero que no lo hará como jugador de los Tiburones de La Guaira.

"Para las personas que me han preguntado si me retire, yo no estoy retirado del Béisbol", fueron las palabras de Belisario.

Por otra parte, si dejo claro que no formará parte de la novena litoralense a quienes estuvo ligado los últimos años.

"La gerencia me comunico que iba a ser dejado en libertad, y acordamos desde julio que me dieran mi carta con anticipación", sentenció el pitcher.

El año pasado con La Guaira lanzó cuatro juegos, dejo una efectividad de 12.27, producto de cinco carreras limpias permitidas y un WHIP de 3.00.

Ahora, Belisario con su carta de relese puede firmar con otro equipo que desee sis servicios, para así aportar su granito de arena a cualquier organización de la pelota rentada en Venezuela.