LVBP: Jesús Sucre no esconde su emoción de jugar con las Águilas del Zulia (+Declaraciones)

Si hay que hablar de peloteros veteranos que siguen viendo acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el nombre de Jesús Sucre es uno de los que brilla por sí solo. Y es que si bien la temporada 2023-2024 arrancó con él en otra liga, su pasión por la pelota criolla lo han traído de vuelta.

En esta ocasión, el oriundo de Cumaná encara su temporada 15 en la LVBP con las Águilas del Zulia, esto luego de ver algo de acción en la LIDOM con Leones del Escogido. Según comentó el receptor en una nota de prensa emitida por los rapaces, en su contrato había una cláusula que le permitía regresar a Venezuela en caso de tener una oferta.

"Hace unos días me contactó la gerencia de las Águilas para volver a mi país y no lo dudé. Hablé con la gerencia y el manager del Escogido para volver a mi país, ellos querían que me quedara allá, pero en mi contrato estaba establecido que si me salía una opción de regresar a la LVBP podía hacerlo", explicó Sucre.

Con el conjunto dominicano solo vio acción en ocho compromisos, bateando para .250 producto de cinco imparables en 29 turnos al bate, un doble y tres carreras empujadas. El pasado jueves debutó en la derrota (3-2) de las Águilas ante los Navegantes del Magallanes, y en cuatro visitas al plato se fue en blanco.

"Al llegar aquí hablé con Gustavo Molina y con el manager Néstor Corredor. Mi rol será comandar a los lanzadores del equipo, siempre me he caracterizado por mi defensa y vengo para aportar al grupo", confesó el pelotero de 35 años.

Asimismo, cabe señalar que uno de los motivos que le hizo tomar la decisión de regresar a la LVBP era su pasión por la liga, además de tener la posibilidad de compartir con su familia en Maracaibo.

"Para mi es un honor jugar en las Águilas del Zulia, siempre quise jugar aquí, ya que tengo mucha famila en Maracaibo, tengo un hermano allá y esta es una oportunidad de estar cerca de ellos", concluyó.

La travesía de Jesús Sucre en la LVBP inició en la campaña 2010-2011, y desde entonces ha defendido los uniformes de Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui. De por vida cuenta con .260 de promedio, con 90 carreras empujadas, 29 dobles y ocho jonrones.