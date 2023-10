LVBP: J.J. D´Orazio: la joven promesa en la receptoría de Tigres de Aragua (+entrevista)

La emoción de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) comenzó de la mejor manera y una de las franquicias que cuentan con grandes figuras emergentes son los Tigres de Aragua.



A pesar de contar con muchos receptores en la 2023-2024, hay una pieza en la novena bengalí que sin duda verá mucha acción este año, se trata del receptor que pertenece a la organización de los Cascabeles de Arizona, J.J. D´Orazio, joven que ofreció declaraciones en Exclusiva, para Meridiano.



“He estado manteniendo físicamente de cara a este debut, pude entrenar mucho en el gimnasio y ya estoy listo, esperando nada más la oportunidad, para ver acción con el equipo”, fueron las primeras palabras de del prometedor pelotero de cara a lo que será su primera zafra con los felinos.



En referencia a su año en los Estados Unidos, destacó que consiguió el objetivo, debido a que inició en Clase-A y luego pudo dar el paso a Doble-A, su meta principal en este 2023. El receptor dejo un promedio al bate de .276, despachó nueve cuadrangulares y trajo 50 carreras al plato en las granjas del conjunto de Arizona.



Con respecto a como se manejará el satff bengalí debido a la sobrepoblación de catchers, el joven de 21 años resaltó que aún no hablan con ellos sobre ese tema, sin embargo, enfatizó, “Ayer fue León, hoy es Pitre y mañana puedo ser yo”, consciente de que recibirá pronto la oportunidad de ver acción, gracias a sus grandes números en esta zafra en las granjas de los Cascabeles.



“Por ahora no tengo restricciones, mientras no llamen estaremos bien”, dijo D´Orazio entre bromas. Para concluir, el derecho no dejo pasar la oportunidad de expresar su felicidad de vestir la camiseta de los felina.



“Es un orgullo, estoy super contento de estar aquí. Recuerdo cuando venía como aficionado tigrero desde pequeño y ahora me toca disfrutar como pelotero, es una gran satisfacción”, indicó J.J.