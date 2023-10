LVBP: Gunnar Kines se rinde a la afición de Tiburones de La Guaira. "Son los mejores fans de la Liga" (+Entrevista)

Una buena importación siempre es clave para las aspiraciones de cualquier equipo en la LVBP, ya que son ellos los jugadores que deben cubrir las falencias que tenga el roster en lo que al grupo de peloteros criollos se refiere.

En Tiburones de La Guaira están muy conscientes de esto, por lo que han reforzado su cuerpo de pitcheo con varios lanzadores extranjeros, entre los que se encuentra el estadounidense Gunnar Kines, que viene de una gran temporada en la Liga del Atlántico, principal circuito independiente de los Estados Unidos.

El zurdo oriundo de Carolina del Sur conversó en exclusiva en Meridiano sobre la que está siendo su primera experiencia en el beisbol invernal y sobre su primera salida, en la que destacó ante Leones del Caracas en el Estadio Monumental.

Tiburones significa la segunda experiencia fuera de Estados Unidos para Kines, quien anteriormente había estado en la Liga Australiana, torneo muy diferente al que está viviendo en Venezuela. "Ha sido asombroso. Es un cambio cultural gigantesco pero realmente me gusta hasta ahora", expresó.

En la Liga del Atlántico Kines jugó con los Gastonia Honey Hunters, equipo con el que vivió una de las mejores temporadas de su carrera al dejar récord de 12-4 con efectividad de 3.33, rendimiento que busca replicar con La Guaira. "La clave fue hacer lo básico: lanzar strikes. Suena obvio pero ponerte al frente en la cuenta ante los bateadores te ayuda muchísimo para tener una salida larga", afirmó.

Además, el serpentinero zurdo no escondió su emoción por el tremendo nivel que hace vida en la LVBP. "Ha sido muy bueno. Te enfrentas a muchos grandesligas, muchos jugadores que estuvieron en Las Mayores por mucho tiempo", comentó.

En ese sentido, Kines tiene la suerte de contar con dos antiguos "big leaguers" en el staff técnico: Edgardo Alfonzo y Endy Chávez, figuras importantes para él. "Ellos me dicen que sea yo mismo y que mantenga lo que hice para llegar hasta acá. Quieren que me sienta cómodo y que juegue mi beisbol".

Gran debut:

La primera presentación de Kines en Venezuela no fue poca cosa. El zurdo se midió a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar y en tres innings de labor solo permitió un imparable, ponchó a tres rivales y no permitió carreras, pero no continuó debido a la alta cantidad de lanzamientos que hizo (64).

"Creo que estuvo bien. Lo manejé bien. Era un lineup que probablemente es top 3 en la Liga y que quedó campeón el año pasado. Además nunca había jugado en un estadio tan grande. Fue definitivamente un shock comparado con lo que he vivido en Estados Unidos", declaró Kines.

Rendido a la samba:



El ambiente de la pelota criolla es definitivamente distinto a cualquier otra cosa que Kines haya vivido anteriormente, por lo que no sorprende que se encuentre maravillado con lo que ha visto hasta ahora.

"La afición ha sido asombrosa. Tenemos a los mejores fans. En Caracas tienen un gran estadio, ¡pero nosotros tenemos a los fans más ruidosos", expresó entre risas el serpentinero estadounidense.