LVBP: ¿Fue difícil para Yasiel Puig adaptarse a Venezuela? (+Video)

El año 2024 quedará marcado por siempre en la historia del beisbol venezolano y del Caribe, ya que marca el final de una de las sequías de títulos más largas de la historia de nuestra región. Luego de 37 años de decepciones, los Tiburones de La Guaira finalmente alcanzaron la gloria, al coronarse como monarcas de la temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al vencer a los Cardenales de Lara en la Final.

Los litoralenses mostraron un dominio total desde el inicio del Round Robin, para alzarse sin duda alguna como el rival a vencer, y pudieron confirmar esta superioridad en el momento más importante de la campaña, gracias al aporte de un grupo tremendamente talentoso de peloteros, entre los que se encontraban nombres del calibre de Alcides Escobar, Maikel García, Wilson García, Brayan Rocchio o Yasiel Puig.

Justamente el último mencionado fue una de las grandes sensaciones de la zafra, al causar un impacto inmediato en nuestra pelota criolla. Frederlin Castro, periodista de Meridiano, tuvo la oportunidad de hablar con el pelotero cubano, quien dio detalles sobre qué tan difícil fue la adaptación a nuestro país para él.

"En realidad no fue difícil. Ya tú sabes cómo somos los latinos, nos adaptamos muy bien con los otros latinos", fue lo primero que comentó el slugger sobre el tema. Además, Puig quiso destacar el buen trato que recibió. "Tanto cariño y amor que me dio el país, los fanáticos, los muchachos del equipo, Guillén, Zambrano. Estoy bien contento".

No todo ha sido siempre color de rosas para el cubano, quien confesó que sí ha tenido que trabajar para estar en donde está actualmente. "He trabajo en estos tiempos para tener más tranquilidad y más empatía con mis compañeros dentro y fuera del terreno. Me fue muy bien gracias a Dios", resaltó Puig.