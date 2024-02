LVBP. ¡Emotivo! Alcides Escobar revela lo que sintió tras obtener el campeonato con Tiburones de La Guaira (+Video)

Tiburones de La Guaira lo ganó absolutamente todo en la temporada de invierno 2023-2024. Son los monarcas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), luego de 37 años de sequía y también en la Serie del Caribe, fulminando una mala racha para los equipos criollos en el certamen.

Para alcanzar ambas glorias tuvieron que trabajar muchísimo, fueron años de tristezas, lágrimas, frustraciones y molestias, pero el beisbol da revancha tarde o temprano. Ese momento de triunfo y celebración le llegó al conjunto escualo y en gran parte fue gracias a la sorprendente camada de peloteros talentosos que lograron recolectar.

Uno de ellos es Alcides Escobar, un hombre que sabe lo que es resultar campeón en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, cuando lo hizo con los Reales de Kansas City, también es un líder dentro del clubhouse de los litoralenses. Amo y señor de la segunda almohadilla, Escobar es sinónimo de perseverancia, sacrificio y jerarquía.

Su capacidad para defender la intermedia con clase y magia no es casualidad, lo hizo en Las Mayores como big leaguer y en los últimos años ha deleitado a su público venezolano en la LVBP.

"Es una satisfacción muy grande, siempre soñé quedar campeón en Venezuela con los Tiburones de La Guaira, desde que me cambiaron en el 2012. Este año se dio la oportunidad de hacerlo", comentó Alcides Escobar en una entrevista exclusiva concedida a Meridiano Televisión.

Foto: David Urdaneta

"No me imaginaba quedar campeón en la Serie del Caribe, para ser honesto. Sabía que teníamos un muy buen equipo. Al comenzar la Serie, que ganamos el primer y segundo juego, dije que teníamos chance de lograrlo también", soltó. "Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ganar la Serie del Caribe, era la primera que jugaba y ganarla me llenó de mucho orgullo", dijo.

El campeonato de los Tiburones de La Guaira en el circuito nacional fue una verdadera fiesta, los fanáticos se encargaron de hacer acto de presencia en las celebraciones realizadas en el litoral y eso también marcó significativamente a Alcides Escobar.

"Para todo pelotero que haya estado en Grandes Ligas, la Serie Mundial es muy importante porque es el sueño de todos nosotros. Pero quedar campeón con tu equipo de toda la vida, en tu país y celebrar con toda tu gente es una bendición. Cuando estuvimos en la caravana que veíamos a toda esa gente junta, de verdad que hasta lloré, es algo que nunca olvidaré en mi vida", confesó el camarero.