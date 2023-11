LVBP: Félix Doubront y su trabajo para ser el as de la rotación de los Bravos de Margarita (+Video)

El intercambio entre Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita hizo que el lanzador Félix Doubront se uniformara en esta temporada 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los insulares en un nuevo capítulo de su carrera.

El serpentinero viene de buenas actuaciones en México y en la Liga Mayor, por lo que llega en un alto nivel a un equipo margariteño que tiene una gran cantidad de jugadores jóvenes y él se ha convertido en el as de la rotación de José Moreno. Incluso, quedó de segundo en la votación a Lanzador del Año en la LMBP con los Senadores de Caracas.

Doubront habló con Meridiano sobre esta primera campaña con los insulares, sus sensaciones en este inicio de temporada y el ser la principal pieza en el cuerpo de lanzadores de Bravos rodeado de muchos jóvenes,

Llega en forma

"No es como uno comience, sino como uno termina", dijo el lanzador sobre el inicio lento de Margarita en esta temporada, pero ya suman cinco victorias al hilo y se ubican en la cuarta plaza de la tabla de clasificación con 10 victorias y 10 derrotas,

"El avance que he tenido en mi cuarta salida ha cambiado mucho. Desde que llegué aquí, el equipo ha estado muy compenetrado. La ayuda siempre ha estado allí, del pitching coach, del mánager y el trabajo siempre ha estado ahí. He estado enfocado en tratar de dar lo mejor de mí cada vez que voy a lanzar y he cambiado mi rutina, he cambiado todo para poder ajustarme a lo que me hacía falta y, gracias a Dios, ya lo tengo ahí", expresó el zurdo quien acumula 2 victorias y 1 derrota en 7 aperturas esta campaña.

Tras su paso en México y en la LMBP, Doubront se ha mantenido trabajando para seguir mejorando su condición física y sus lanzamientos. "Cuando comencé la Liga Mayor, fue un comienzo bastante bueno y trabajé mucho para eso, trabajé mucho con el pitching coach, con Felipe Lira, con el staff y traté de hacer los ajustes que necesitaba, que eran necesarios, para obtener estos resultados", comentó el pelotero. Además, agregó que su paso por el país azteca fue beneficioso para él y mantuvo su mentalidad de trabajo desde su llegada al país para ofrecer su mejor versión en esta temporada.

Cambio de mentalidad

Sin duda alguna, Bravos ha estado mejorando su pitcheo para ir escalando posiciones dentro de la tabla de clasificación y el trabajo ha estado allí por parte de los jugadores. Doubront considera que, pese al lento comienzo, los resultados se van a seguir dando para la novena insular en esta campaña.

"El comienzo de los pitchers estuvo bastante lento y creo que, más que todo, fue el no rendir. Siempre hablábamos eso y siempre lo hablamos, cada día que vamos a hacer meeting siempre decimos eso. La fe que tenemos nosotros en lo que en realidad somos, los buenos pitchers que somos es lo que nos tiene bastante concentrados en hacer ese cambio. Nunca perdimos la fe de que el equipo iba a responder así como lo estamos haciendo ahora", expresó el zurdo sobre lo que han hecho para dar ese salto de calidad y obtener victorias en esta campaña para no seguir en el fondo de la tabla.