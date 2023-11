LVBP: Enmanuel De Jesús confiesa la clave para frenar a la ofensiva de los Leones del Caracas (+Video)

Navegantes del Magallanes logró su primera victoria ante Leones del Caracas en la temporada 2023-2024 y en gran parte, fue gracias a la sólida actuación que sostuvo el abridor, Enmanuel De Jesús.

El grandeliga, perteneciente a los Marlins de Miami, no se llevó el lauro, pero supo frenar a una de las ofensivas más contundentes que se han visto en las primeras semanas de competencia.

Lanzó por espacio de 6.0 innings, concedió tres indiscutibles, dos carreras limpias, otorgó un boleto y ponchó a cuatro contrarios. Sin embargo, su buena labor no vino por la suerte, sino por un trabajo planificado que llevaba desde el dugout hasta el morrito.

"La clave fue atacar en la zona de strike, mantenerme agresivo con los lanzamientos y gracias a Dios los resultados fueron positivos", dijo el zurdo, en una conversación exclusiva con Meridiano.

En sus salidas previas, De Jesús había mostrado algunas debilidades en sus pitcheos y por lo tanto, había permitido varios imparables en un mismo cotejo. Ahora la versión de Enmanuel es totalmente distinta y eso apunta a ser un factor clave en la rotación abridora de los eléctricos, pues el estelar Erick Leal tampoco ha resaltado su mejor momento.

"Me he sentido mejor, ya poco a poco agarrando ritmo nuevamente, me siento bastante mejor gracias a Dios", puntualizó el oriundo de Valencia.