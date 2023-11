LVBP: Esto dice José "Cafecito" Martínez sobre la importancia de Buddy Bailey en Aragua

Estadio Monumental, La Rinconada.- Luego de una racha de seis caídas consecutivas, los Tigres de Aragua parecen estar recuperando terreno poco a poco, con par de victorias consecutivas incluyendo una muy importante y emocionante ante los Navegantes del Magallanes.

El equipo bengalí se acerca a cumplir exactamente la primera mitad de la temporada regular, por lo que es importante conseguir regularidad para meterse en los puestos de clasificación, como bien lo sabe uno de los jugadores más experimentados del equipo: José "Cafecito" Martínez.

Martínez, como ya es costumbre, está teniendo una temporada fantástica con el madero y es una de las principales razones por las que Aragua se mantiene compitiendo, algo que para él es de suma importancia.

"Lo importante es poder competir todos los días. Hemos tenido par de semanas difíciles pero el entusiasmo y la fe están ahí. Van a venir días mejores", expresó "Cafecito" ante los medios de comunicación previo al duelo de este miércoles ante Leones del Caracas.

Además, el patrullero de los Tigres de Aragua afirmó que no cree que el equipo esté en mal nivel, sino que simplemente no han tenido la suerte necesaria en muchas ocasiones. "No es que falte algo. Hay algunos juegos que se nos han ido de las manos por pocas carreras, pero creo que son cosas que pasan. Hemos tratado de cambiar eso día a día", comentó.

Por último, Martínez habló sobre la importancia que Bailey tiene para garantizar que el nivel de competitividad del equipo no baje incluso en los momentos complicados. "Todos los días demuestra que quiere ganar. Mueve las piezas y hace lo posible por cambiar el sentido del juego. Estamos en la misma página que él, tratando de mantener la mentalidad ganadora a diario. Es importante tener a un manager como él con nosotros", sentenció.