LVBP: Esto dice Adbert Alzolay sobre jugar con Leones del Caracas (+Entrevista)

La temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) está a la vuelta de la esquina y todos los equipos están preparándose para iniciar con todo el torneo.

Los Leones del Caracas han tenido varias incorporaciones de lujo, y a lo largo de la campaña esperan estar recibiendo más, pero es poco probable que cuenten con Adbert Alzolay, quien vivió una buena temporada en la MLB con los Cachorros de Chicago.

En Meridiano conversamos con el lanzador derecho sobre su posibilidad de debutar en la pelota criolla y si ha mantenido contacto con la gerencia de los melenudos.

“Como siempre lo he dicho, tengo el deseo de uniformarme con los Leones solo que no se ha dado la oportunidad todavía. Si no era por salud es por permisos del equipo, y si hemos tenido conversaciones. Pero no creo que sea este año que participe en la liga”, comentó Alzolay.

De esta manera, el estreno para el oriundo de San Félix en el circuito rentado se aplazará una vez más.

Alzolay se convirtió en el cerrador de los Cachorros de Chicago y consiguió 22 salvados, además se unió a una selecta lista de criollos que tienen 20 o más rescates en una temporada.

Durante la temporada MLB 2023, el derecho dejó una efectividad de 2.67 en 58 encuentros y 67 abanicados en 64 innings de labor.