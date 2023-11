LVBP: Este es el plan ofensivo que tiene Andrés Chaparro con las Águilas ( +Declaraciones)

El prospecto de los Yankees de Nueva York, Andrés Chaparro, se encuentra disputando la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), con la organización de las Águilas del Zulia.



El pelotero de 24 años viene de tener una de las mejores campañas de su carrera en la sucursal de Triple-A, con el conjunto neoyorquino, donde pudo jugar más de 130 juegos y tomar un aproximado de 500 turnos.



Tomando esto en cuenta, el tercera base criollo pudo hablar en exclusiva para Meridiano, dónde sobre su actualidad. "Me siento bastante bien, esta es una liga bastante competitiva, hay muchos jugadores de gran nivel que vienen de Triple-A, Doble-A, Grandes Ligas y esto nos permite a nosotros seguir desarrollando", mencionó.



Asimismo, habló sobre su plan que tiene individualmente hablando, tomando en cuenta su responsabilidad con los Yankees. "Ellos no me mandaron ningún plan específico, he venido para hacer mi trabajo como lo mismo que hice en Estados Unidos, tratar de hacerlo aquí y poder ayudar al equipo a ganar y jugar dónde el manager me necesite", afirmo.



Finalmente, sabe la producción que puede darle al equipo, luego de conectar 25 jonrones en ligas menores en 2023. "Mi plan es más que todo en la ofensiva, tratar de tomar buenos pitcheos, tratar de no poncharme tanto y poner mi granito de arena para ayudar al equipo", finalizó