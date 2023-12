LVBP: ¿Estará Simón Muzziotti en un hipotético Round Robin con Águilas del Zulia? (+Video)

Estadio Monumental.- La tabla de posiciones no miente, y de momento, las Águilas del Zulia han tenido una temporada completamente para el olvido. Eso sí, los aguiluchos siguen con posibilidades más que reales de conseguir un cupo en el Round Robin, por lo que los integrantes del roster zuliano no se rinden.

Aunque las cosas no hayan salido según lo esperado, los rapaces siguen en carrera por el comodín, gracias al aporte de varios jugadores que se han visto totalmente comprometidos con la camiseta, algo que sin duda tiene un valor inmenso en este beisbol.

Uno de esos toleteros que sin duda ha demostrado tener un nivel de compromiso gigantesco es Simón Muzziotti, jardinero central del equipo, quien en principio tenía permiso para jugar solo un mes, pero que sigue viendo acción a estas alturas. Meridiano conversó en exclusiva con el jugador, quien reveló cómo fue el proceso para alargar el permiso y además adelantó si podrá estar en el Round Robin, sea con el Zulia o como posible refuerzo.

"Lo más importante para extender el permiso fue el compromiso que tenía con el equipo. No perdí el tono físico, pregunté si podía volver y Filadelfia me dio la oportunidad", fue lo primero que explicó Muzziotti al ser preguntado sobre el trámite que realizó para poder quedarse con el equipo en este tramo de la campaña.

Sin embargo, el jardinero aclaró que es muy improbable que esté en la postemporada, sea con el Zulia en una hipotética clasificación o como refuerzo. "No creo que tenga la oportunidad. Tenía un límite y ya me he pasado, no quiero tampoco abusar de la confianza que me ha dado el equipo", confesó Muzziotti.

Justamente, pensando en lo que será el Spring Training con Filadelfia, el cumanés afirma que la experiencia en la Liga será importante para afrontar el 2024. "Me llevo la experiencia de jugar aquí, la experiencia de varios grandes bateadores con los que he podido compartir. Ya lo que quedaría es mi forma física que la trabajaría en lo que queda de temporada", sentenció.