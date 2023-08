LVBP: Erick Leal ve a Magallanes peleando por el campeonato (Entrevista)

Los Navegantes del Magallanes tendrán una misión bastante clara para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional: volver a pelear por el campeonato. El equipo filibustero no hizo un mal papel durante la temporada 2022/23, y se mantuvo vivo hasta el último día del Round Robin, sin embargo, no alcanzó el objetivo de llegar a la Gran Final.

Ahora, bajo un nuevo cuerpo técnico comandado por Miguel Cairo, el equipo eléctrico busca volver a tener una temporada como la que vivió en la 2021/22, cuando alzaron su título número 13. Para lograr repetir el éxito, Magallanes deberá contar con la mejor versión de todos sus peloteros referentes, entre los que se encuentra, por ejemplo, Erick Leal.

El estelar abridor magallanero conversó en exclusiva con Meridiano, y dejó en claro que cree que Magallanes volverá a su mejor nivel de cara a la siguiente campaña, por lo que los turcos no deben ser subestimados ni mucho menos.

"Este año, como en todos los anteriores, vamos a hacer lo mejor que podamos", afirmó el serpentinero estrella de la "Nave Turca", quien además también se mostró entusiasmado por las capacidades de sus compañeros, y también de las nuevas incorporaciones. "Confío en cada uno de mis compañeros, y en los que vengan a complementar con su experiencia y su granito de arena".

Además, Leal también tiene bastante claras las aspiraciones de los Navegantes del Magallanes de cara a la temporada 2023/24. "Magallanes va a ser un competidor muy importante", resaltó.

Leal ha tenido un año de altibajos en la Liga Mexicana de Beisbol, en donde también se vio mermado durante el mes de mayo por una lesión en el pectoral, sin embargo, el lanzador ha tomado todas las experiencias complicadas desde un lado positivo. "Ha sido un año en el que he aprendido mucho. Aprendí que a veces aunque te esfuerces por estar al 100, Dios puede tener otros planes. Me lesioné cuando me sentía al máximo, pero seguí trabajando y aquí estoy, al 1000%".