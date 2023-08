LVBP: Diego Rincones sobre su cambio al Magallanes: “No lo creía hasta que me contactaron”

Excelente es el término adecuado para sintetizar el desempeño de Diego Rincones para los Bravos de Margarita en la edición 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); dejó .297 en promedio, .389 de OBP, .454 en slugging, .843 de OPS, con 55 indiscutibles, 3 biangulares, 2 triplete, 8 jonrones, 25 pisadas del plato, 40 llevados a la registradora, 1 almohadilla estafada y gran relación de boletos-ponches: 18-17.

Esa virtud de ser poco guillotinado llamó mucho la atención en el alto mando de los Navegantes del Magallanes, que este lunes concretaron cambio con Bravos de Margarita; junto al mencionado toletero el grandeliga Wilmer Flores sube a la nave azul, mientras que a los insulares llegaron el también peligroso bateador, Moisés Gómez además del serpentinero con experiencia en el máximo nivel, Félix Doubront.

“No me esperaba un cambio, pero hablé con Luis (Blasini) hace unos días y me comentó sobre esa posibilidad. No lo creía hasta que me contactaron hoy y me dieron la noticia”, expresó en contacto telefónico. “Haré lo que siempre he venido haciendo, ayudar al equipo en todo lo que yo pueda” añadió.

“Voy a representar a Magallanes de la mejor manera, y daré lo mejor de mí para que sigan haciendo historia como equipo. Estaré con el equipo, como todos los años desde el primer día, para salir a dar lo mejor de mí”, indicó Rincones al Departamento de Prensa de los carabobeños.

Por su parte, el gerente deportivo magallanero, Luis Blasini, destacó las aptitudes de Rincones que le motivaron al cambio

“Es un jugador de esta Liga, siempre está desde el primer día, sabemos que ha sido muy consistente y sobre todo tiene un buen dominio de la zona de strike, se poncha poco. Él junto a Alberth Martínez le dará solidez a la ofensiva desde el vamos”, precisó.

Wilmer Flores, se acerca el retorno

Desde hace casi una década, temporada 2015-2016, el utility de infield no participa en la LVBP; el daba la impresión estaba distanciado de los Bravos por lo que su regreso al circuito no lucía como algo certero, situación que cambió notoriamente pues ahora pertenece al elenco de su ciudad y estado natal.

El jugador de cuadro, que en las Mayores pertenece a los Gigantes de San Francisco, en sus comienzos en la Liga local fue muy cotizado; originalmente estampó firma con Margarita, pero antes de debutar fue tomado por Tiburones de La Guaira en el Draft de Jugadores no Protegidos en octubre de 2009.

Previo al torneo 2010-2011, retornó a Margarita en cambalache múltiple, entre otros junto a Ronald Belisario por Máicer Istúriz, Rainer Olmedo y el serpentinero Alex Serrano. Con Bravos se estrenó en la 2010-2011, jugando ininterrumpidamente hasta la 2015-2016.

En ese periplo dejó average de .308, con porcentaje de embasado en .371, slugging de .456, OPS de .827; en 623 turnos ligó 192 imparables, 33 dobles, 1 triple, 19 cuadrangulares, 87 empujadas, 76 anotadas, 6 bases robadas, 55 boletos y 96 ponches.