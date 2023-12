LVBP: Conoce la postura de José Alguacil sobre los cambios en Lineup de Leones

La organización de Leones del Caracas sigue en la búsqueda de mejorar sus registros, con la finalidad de que poco a poco se han consolidado en entre los favoritos a ganar el título, con la finalidad de comenzar una nueva semana en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El conjunto capitalino continúa con paso firme en cuanto a su posición en la tabla de posiciones, debido a que se ubican en la segunda posición, gracias a un récord de 28 ganados y 17 perdidos, lo que demuestran que tiene un roster sumamente competitivo.

Sin embargo, han bajado considerablemente su rendimiento ofensivo en los últimos compromisos, en lo que respecta a todos los aspectos colectivos en esta parte final de la campaña.

Por esta razón, el manager José Alguacil, conversó con los medios de comunicación previo al duelo de este viernes 15 de octubre, frente a Tigres de Aragua, dónde dejó su impresión sobre la ofensiva. "He tenido conversaciones con varias gentes, yo utilizo un cuerpo analítico, dónde tomó algunas opciones", mencionó

De igual forma, habló sobre el caso del utility Wilfredo Tovar, quien ha bajado del primer puesto ofensivo. "Veíamos a Tovar un poco más ansioso de lo normal. Como capitán del equipo a veces quiere hacer más de lo debido para llevar al equipo donde queremos estar, tuvimos unas ciertas conversaciones, le dije que quería quitarle un poco de presión”, afirmó.

Por si fuera poco, sabe lo importante que puede ser su rendimiento para los exitosos colectivos en este tramo del año. “La idea es que Tovar pueda no solamente ser DH, sino que pueda estar en el terreno. Todos sabemos que ha estado un poco tocado de una pierna y estoy tratando de mantener a mis jugadores sanos sin sacarlos del lineup”, acotó.

Finalmente, explicó el motivo por el cual lo está colocando específicamente en el sexto y séptimo lugar a la hora de batear. “Es una persona que no se estaba envasando no porque no estuviera haciendo lo necesario, pero a lo mejor para sacarlo de sitio de tener una presión, al ser una persona que hace contacto donde en el seis o siete, necesitaba a alguien que pudiera tener esa movilización en el lineup y por eso es que hemos visto a Tovar en estos días”, aclaró.