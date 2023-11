LVBP: Carlos Herrera está a disposición de José Moreno para ofrecer su mejor versión en esta campaña

La última adquisición de los Bravos de Margarita es el infielder Carlos Herrera, quien llegó desde las Águilas del Zulia en un intercambio que envió a Raúl Rangel a los rapaces, y está a la disposición del mánager José Moreno para lo que resta de esta campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Herrera, de 27 años de edad, estuvo disputando la Liga Mayor de Béisbol Profesional con los Guerreros de Lara y quiere aportar su grano de arena, indistintamente en la posición dentro del campo, para apoyar a los insulares en un momento dulce de la campaña, donde encadenan cuatro victorias de manera consecutiva y ocupan la cuarta posición de la tabla de clasificación.

Una nueva oportunidad

El pelotero habló con Meridiano y aseguró que se siente feliz de llegar a los Bravos e, incluso, se mostró agradecido con el conjunto rapaz por su tiempo en la organización zuliana. "Estoy súper contento de estar aquí, de esta nueva oportunidad que me brindan los Bravos de Margarita y quiero agradecer también a las Águilas del Zulia por la oportunidad que me dio", dijo. "Estoy aquí para aportar mi granito de arena y ayudar al equipo en lo más que pueda", agregó.

"Yo conozco a la mayoría de los muchachos. He jugado con muchos de ellos y me he sentido como en casa. Creo que tenemos una buena ofensiva, buena defensiva, muy bien pitcheo. Creo que hay armonía en el equipo, que es lo más importante y eso nos va a ayudar mucho a ganar", expresó el pelotero.

Herrera se mostró contento con su trabajo durante su tiempo en las Águilas, pero se mostró enfocado en su presente con Bravos y lo que le puede aportar al mánager Moreno en esta zafra 2023-24. "Voy a estar a las órdenes cuando él me necesite. Soy un pelotero que puede jugar cualquier posición, puedo cumplir cualquier rol, ya sea de backup, puedo jugar todos los días, puedo salir a agarrar un turno importante ya tarde en el juego, a correr las bases. Defensivamente, eso es lo que yo puedo hacer por el equipo", dijo.

Sin embargo, el pelotero dejó claro que sus metas se mantienen, pese al cambio de equipo, y quiere mantenerse en buena forma para ayudar a los insulares. "Tenemos tremendo equipo. Las metas son las mismas, yo vengo para acá a dar el 100% de mi para ayudar al equipo a quedar campeón, que es lo importante", sentenció.