LVBP: ¿Candidato al MVP? Esto es lo que opina Leonardo Reginatto de su gran temporada con Tiburones de La Guaira (+Video)

A menos de una semana para que culmine la temporada regular, son varios los nombres que salen a relucir como candidatos a llevarse el premio de Jugador Más Valioso. Uno de esos nombres, sin duda alguna, sería el de Leonardo Reginatto.

El inicialista nacido en Curitiba, Brasil se ha convertido en uno de los mejores importados de toda la liga así como también en la bujía del equipo escualo desde el primer día de la campaña, a tal punto de liderar el torneo en carreras impulsadas con 46.

"Me siento muy feliz por como me han salido las cosas. Me preparé mucho para esta temporada y se que los números están ahí pero lo más importante para mi es ayudar a mi equipo. Si al final de temporada soy o no soy el MVP, no es lo que andaba buscando. Si lo gano mucho mejore, pero lo que estoy buscando es llevar a Tiburones a ser campeones este año" aseguró Leonardo en exclusiva para Meridiano previo al encuentro de Tiburones ante Cardenales de Lara de este jueves.

Aparte de liderar el departamento de las empujadas, Reginatto se ubica como el quinto mejor en efectividad con 351. de promedio y está empatado junto a otros tres jugadores en el tercer lugar de jonrones con 8 vuelacercas.

AGRADECIDO CON LA LVBP

Reginatto es un importado que siempre se ha visto con la disposición de jugar en Venezuela por ser un país que, según palabras de él mismo, le dio la oportunidad de convertirse en el pelotero que es hoy en día.

"Desde que yo firmé aquí con Tampa Bay en el 2009 que jugué la Summer League aquí en Venezuela, yo siempre miraba los juegos de la LVBP, incluso jugaba en ese entonces en la liga paralela, por lo que era un sueño y una meta personal poder jugar en esta liga" asegura el brasileño, quien nuevamente agradeció a Tiburones por la oportunidad de jugar otra campaña en el beisbol venezolano.