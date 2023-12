LVBP: Así debe afrontar Tiburones los juegos restantes de la zafra según Leonardo Reginatto (+declaraciones)

Este martes, continúa la emoción de la pelota criolla en su recta final y sobre cómo afrontar los siguientes compromisos, asimismo, en referencia a sus sobresalientes estadísticas conversó Leonardo Reginatto.

Actualmente el brasileño se encuentra en el top 5 en el renglón de promedio, tras exhibir un alto average de .354, asimismo, es colider en carreras remolcadas con 41 y es el segundo jugador con más indiscutibles del torneo motivado a sus 70 incogibles, sólo detrás de los 75 de Alexi Amarista.

Respecto a esos grandiosos registros en su segunda campaña vistiendo el uniforme de La Guaira, el primera base se expresó. "Muy feliz de poder aportar a mi equipo. He trabajado bastante, para poder lograr lo que he hecho, pero no me enfoco mucho en la parte individual, sino que estoy tratando de ayudar a Tiburones a llegar a postemporada", declaró.

En minutos, el conjunto escualo se mide a uno de sus rivales directos en la lucha por la clasificación, Tigres de Aragua y el brasileño manifestó que están conscientes de que los bengalíes están a dos juegos y medio de alcanzarlos, afirmando que "De ahora en adelante todos los duelos restantes son importantes", hablando también de cómo afrontar las dos semana que restan de campeonato.

Actualmente el conjunto salado marcha en la tercera posición de la tabla de posiciones, con balance de 26-23, mientras que los felinos están en la quinta posición gracias a su foja de 23-25.