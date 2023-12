LVBP: Leones del Caracas anuncia el sustituto de este pelotero en el roster (+Detalles)

El Equipo de la Capital tuvo un inicio de temporada sobresaliente demostrando el porque fueron los justos ganadores del campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 2022 ante los Tiburones de la Guaira.

Sin embargo, el nivel que están teniendo en los últimos encuentros está decepcionando a la hinchada de los Leones del Caracas, quienes ven como el equipo no consigue salir del mal momento y que si no fuera el gran comienzo que tuvieron, no estarían en los primeros puestos de la clasificación.

A esto se le suma, que la directiva de los "felinos" se despide de lo que resta de campaña regular del lanzador, Albert Suárez, el cual dejó un gran rendimiento en los once juegos que disputó, consiguiendo una racha de cuatro partidos ganados y dos perdidos con un promedio de 3.79, además de abanicar en 34 ocasiones.

El sustituto en el roster del pitcher venezolano, será Emilio Márquez, quien ha tenido apenas participación en la actual campaña e intentará ayudar a los "Eternos Campeones" a clasificar a la postemporada, meta que lograrán si consiguen ganar un encuentro más.

El próximo compromiso de los Leones será contra las Águilas del Zulia en el Estadio Monumental Simón Bolívar a las 07:00 PM (hora de Venezuela), en lo que será su juego número cincuenta de la zafra 2023.