LVBP: Bruce Rondón elogia la filosofía de juego de Buddy Bailey (+Video)

El experimentado serpentinero Bruce Rondón es una de las piezas más destacadas del cuerpo de lanzadores de los Tigres de Aragua y, luego de haber estado con los Navegantes del Magallanes, ahora tiene un mánager histórico dentro de la pelota venezolana: Buddy Bailey.

Una de las características distintivas de Bailey es su intenso enfoque en el pitcheo de su equipo. Dentro de la LVBP no es muy común ver este tipo de dirigentes y Rondón tendrá que adaptarse a esta faceta de su nuevo mánager.

No es el primero

Rondón ya tiene experiencia con dirigentes exigentes con el cuerpo de lanzadores y, durante su periodo con los Tigres de Detroit, coincidió con Jim Leyland, que estaba encima de sus lanzadores para tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos, incluyendo a Rondón.

"Es la segunda vez que me toca, ya tuve a Jim Leyland que es un poco parecido a él (Buddy Bailey). Me gusta su manera de ser porque es una persona competitiva, no le gusta perder, le gusta estar todo el tiempo adentro del juego, siempre peleando cada momento, cada inning y a mí me parece muy bien eso", dijo.

"Yo pienso que el éxito de él siempre va a ser que nos enseñe a jugar fuerte. Nunca le gusta hoy sí, mañana no. Siempre nos dice que tenemos que dar el 100% a cada momento", comentó el lanzador sobre la filosofía de juego de Bailey y que considera como un gran competidor dentro de la pelota venezolana.

Trabajo en equipo

El serpentinero también habló sobre cómo ha ido mejorando el equipo desde el inicio de la campaña 2023-24 y lo que han podido lograr desde entonces. "Eso fue un proceso, ¿sabes? Hemos venido, como llamamos, la unión. El equipo ha venido uniéndose. Hemos estado en la misma página y eso ha sido uno de los frutos que hemos obtenido en los últimos juegos que hemos realizado", expresó.

Asimismo, Rondón habló sobre sus metas durante esta zafra y destacó que lo individual no es algo que le quite el sueño y que su interés recae sobre el éxito grupal de la novena felina. "No tengo alguno. Simplemente quiero ayudar al equipo hasta donde podamos llegar", puntualizó.