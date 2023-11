LVBP: Esto dice José Alguacil sobre la salida de Anthony Castro. "No me gusta entregar pitchers" (+Video)

Estadio Monumental, La Rinconada.- Día movido dentro de los Leones del Caracas. Este sábado 11 de noviembre, el conjunto melenudo se mide a los Tigres de Aragua en el Estadio Monumental de Caracas "Simón Bolívar", para buscar volver a la senda de la victoria luego de caer derrotados ante Bravos de Margarita el día viernes en el Universitario.

Además, el duelo llega en medio de una pequeña "movida de mata" dentro del clubhouse caraquista, luego de que se oficializara la llegada del jardinero Yonathan Daza, de Tiburones de La Guaira, a cambio del ganador del premio al Cerrador del Año en la temporada 2022/23, el derecho Anthony Castro.

Leones realizó más movimientos, ya que también fue cortado el importado Bobby Bradley, y hace días había sido cambiado el jardinero Alexander Palma, que ahora está en Aragua. Sin embargo, el cambio de Castro tiene un peso especial, ya que estamos hablando de un importante relevista que puede no estar pasando su mejor momento, pero que fue vital durante el campeonato 21.

El manager de los melenudos, José Alguacil, habló ante la prensa y dio sus impresiones sobre el cambio, especialmente comentando lo difícil que fue para él desprenderse del lanzador con experiencia en la Gran Carpa.





"Anthony fue factor fundamental para llegar a donde llegamos el año pasado", fue lo primero que comentó Alguacil sobre la salida de Castro, decisión que no fue fácil según comenta el dirigente melenudo. "El negocio a veces te lleva a tomar decisiones difíciles, y créeme que la de Castro fue una decisión muy difícil. Viene de una lesión y a lo mejor eso aceleró el proceso de hacer el canje".

Además, el manager de Leones afirmó que no es fan de entregar lanzadores a cambio de jugadores de posición, lo que demuestra que Daza es un pelotero lo suficientemente valioso para él como para hacer una excepción. "Nunca me ha gustado entregar pitchers, en esta Liga se gana con pitcheo. Es la segunda vez en la que salimos de un cerrador. La primera vez no funcionó, esperemos que esta vez sí", comentó.

Alguacil también expresó su profundo respeto hacia Castro, a quien considera un gran lanzador. "Fui el que creó la oportunidad para que estuviera en los Nacionales de Washington. Le deseo lo mejor, espero que se recupere porque sabemos lo que puede hacer", sentenció el manager, que también confirmó que habló con el serpentinero antes de su salida. "Anoche hablé con él y le mencionaba que aquí tiene un amigo y que en lo que lo pueda ayudar lo voy ayudar, porque dejó momentos gratos en esta organización", finalizó.