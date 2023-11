LVBP: Bruce Rondón se encuentra preparado para la temporada con los Tigres de Aragua (+Video)

Los Tigres de Aragua se encuentran en la quinta posición de la tabla de clasificación de la zafra 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y una de las claves de su repunte es el gran cuerpo de lanzadores a la órdenes del mánager Buddy Bailey, que lideran la liga en efectividad con 3.71.

Uno de los brazos que ha estado siendo efectivo para los maracayeros ha sido Bruce Rondón, quien ha estado cumpliendo como relevista dentro del conjunto felino y está teniendo una gran temporada con una victoria y una derrota, una efectividad de 2.70 y un WHIP de 0.90.

Un cambio físico importante

Rondón, de 32 años de edad, llegó a los Tigres proveniente de los Navegantes del Magallanes y fue una adquisición importante para el bullpen de los bengalíes en esta campaña. Una de las sorpresas para todos fue el cambio físico del serpentinero, quien luce más delgado y con mejores condiciones para afrontar este nuevo reto con los Tigres.

"Lo primero y principal, tengo 8 meses preparándome físicamente y creo que ese ha sido el logro más grande que he tenido: mi físico. Por eso es que he tenido buenos resultados a la hora de lanzar", dijo el lanzador sobre ello.

A su vez, destacó cuáles son los cambios que ha realizado dentro de su rutina para llegar en la mejor forma a esta zafra. "Como seis veces al día, ya como diferente a como lo hacía antes. Ya son más de 65 libras que he bajado, creo que son 34, casi 40 kilos. De verdad que han sido los 8 meses que he tenido porque me he sentido muy bien", expresó.

"La mayoría me han llamado así: "El Renacer". Yo lo hice personalmente, por mi salud. El año pasado la tensión me estaba fallando un poco y creo que fue algo personal, de verdad", comentó el pelotero, quien agregó que no solo es una decisión profesional sino que también fue para mejorar su salud que lo estuvo afectando durante el 2022.

Primera vez el Monumental

Desde su llegada a los Tigres, Rondón no había tenido la oportunidad de jugar en el Estadio Monumental "Simón Bolívar", y este sábado lo visitó por primera vez para el encuentro entre los felinos y los Leones del Caracas.

"Es primera vez que vengo a este estadio. De verdad está demasiado hermoso. Creo que está mejor que algunos de Grandes Ligas. Yo creo que es el mismo equipo que siempre he visto, ahora sí estoy en buenas condiciones y creo que ahora sí vamos a competir contra ellos", dijo.

Rondón también destacó lo mucho que le ha servido su preparación con sus pitcheos y su experiencia en la Atlantic League en Estados Unidos para llegar preparado a la pelota venezolana.

"Con el proceso que llevo haciendo de entrenamiento, ya llevo más de cuatro millas que he obtenido y mi slider, mi cambio, todo ha funcionado muy bien", expresó.

"Fue un puente muy bonito porque tenía todo el año sin lanzar, preparándome físicamente, y me ayudó mucho en mis pitcheos. Hay mucha competencia, de verdad. Pensé que era un nivel más bajo, pero no. Hay muchos ex grandeliga como yo y se compite mucho", comentó sobre su paso por la Atlantic League con los Southern Maryland Blue Crabs donde registró dos triunfos y dos derrotas en 25 juegos con una efectividad de 2.77 y un WHIP de 1.27.