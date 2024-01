LVBP: Así se despide Miguel Rojas de su temporada con Tiburones de La Guaira (+Mensaje)

Miguel Rojas ha sido parte clave de los Tiburones de La Guaira en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pero lamentablemente su participación llegó a su fin. El grandeliga volvió a jugar en su país tras cinco años ausente.

"Miggy Ro" defendió el campocorto de los escualos gran parte de la ronda regular y en el inicio del Round Robin, pero debido a algunas molestias físicas no continuará jugando en el beisbol venezolano.

Este jueves, a través de sus redes sociales, Rojas compartió un emotivo mensaje de despedida, donde deja claro que no jugará más con Tiburones en la temporada 2023-2024 de la LVBP.

"El trabajo no ha terminado. Por ahora me quedo con esta imagen, y solo me queda agradecer una vez más a Tiburones por abrir las puertas y dejarme soñar con lo que he soñado desde que me puse por primera vez esta camiseta hace más de 15 años!! Mi último hit con ustedes esta temporada, trajo con el lo que ha representado este año para nosotros como equipo UNIÓN. Donde nadie juega por metas personales, donde todos remamos en la misma dirección, donde peleamos y reímos, donde creemos, donde confiamos, donde crecemos, donde nos decimos las cosas claras, pero lo más importante de todo … donde jugamos por LA GUAIRA. Me reencontré con la esperanza y lo bonito que es dejarlo todo solo por ganar y por eso siempre estaré agradecido con cada una de las personas que son parte de este equipo, desde el personal del club house hasta el dueño por un año más dejarme formar parte de esta familia. Y aunque el trabajo aún no está finalizado y aunque no los acompañaré en el terreno estaremos juntos buscando 4 victorias más que nos harán recordar este año como algo único en la vida … Seguimos mi gente", escribió el campocorto en su red social Instagram.

Miguel Rojas disputó en la ronda regular un total de 20 encuentros, donde dio 17 hits, entre ellos tres dobles y un jonrón. Además, remolcó 13 carreras, anotó nueve y dejó average de .250. Mientras que, en Round Robin dio seis imparables en la misma cantidad de encuentrps, con una fletada, cuatro anotadas y promedio de .375.