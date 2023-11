LVBP: Así saltarán al terreno Tiburones y Caribes en Puerto La Cruz en el primero de la doble tanda (+ Alineación)

Los Tiburones de La Guaira visitan a los Caribes de Anzoátegui para una doble cartelera en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz y ambos equipos ya tienen sus piezas listas para el primero de la doble cartelera.

El conjunto escualo no contará con su super estrella Ronald Acuñar Jr., quien no está en la alineación inicial, el que estará como primer bate es el encendido Lorenzo Cedrola, quien lidera a los Tiburones, junto a Danry Vásquez y Leonardo Reginatto inician el line up de La Guaira.

Por su parte, la “Tribu”, tendrá como primer bate a José Azocar, seguido de Herlis Rodríguez y Luis Sardiñas, colocando también a Balbino Fuenmayor, Víctor Reyes y Willians Astudillo en la parte gruesa de la potente alineación oriental.

El duelo de lanzadores será entre el norteamericano David Richardson, quien tiene récord de 0-1 y efectividad de 6.08 en cuatro presentaciones y David Davalillo, quien estará en el montículo por los salados con su 5.16 de efectividad en seis juegos.