LVBP: Así marcha la serie particular entre Caracas y Magallanes en la temporada 2023-2024 (+Detalles)

Los eternos rivales de la pelota nacional, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, protagonizarán el quinto combate de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Para la noche del viernes, 01 de diciembre, será el José Bernardo Pérez de Valencia el escenario testigo del enfrentamiento.

Este cotejo significará el segundo entre ambas novenas, en ese recinto. Una curiosidad que ha marcado la diferencia en la serie particular de la actual zafra, ha sido el claro dominio de los locales. Leones no ha logrado vencer en tierras carabobeñas y los turcos no se han impuesto por primera vez en el Estadio Monumental Simón Bolívar, la nueva casa de los caraquistas.

¿Cómo marcha la serie particular de la zafra?

Con lo explicado anteriormente, queda evidenciado que la serie entre los dos conjuntos con mayor fanaticada del país, está siendo dominada por los Leones del Caracas 3-1. Las tres victorias ante la nave turca han sido en suelo capitalino. ¿Magallanes recortará la brecha o Leones ampliará la ventaja? Eso se definirá a partir de las 7:00 P.M.

Los lanzadores para el compromiso son: Wilfredo Pereira (0-0) por los melenudos y Yohander Méndez (0-2) será el responsable de subir al morrito por el conjunto que dirige Miguel Cairo.

Los vigentes campeones se han mantenido en la parte alta de la clasificación durante toda la temporada 2023-2024, alternándose entre el primer y segundo lugar, compitiendo directamente con Cardenales de Lara. En ese sentido, Magallanes no ha contado con el mismo óptimo rendimiento, actualmente juegan por debajo de .500 y están posicionados en la parte media de la clasificación.