LVBP: Samuel Pérez, el novato de Leones que ponchó a Ronald Acuña Jr. en su debut (+Video)

Estadio Monumental Simón Bolívar.- El momento de debutar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) significa minutos de ansiedad, nerviosismo e inquietud para algunos peloteros, pero el caso de Samuel Pérez, relevista de Leones del Caracas, es sumamente particular y muy poco visto en cualquier competición.

El zurdo, de 24 años de edad, se estrenó en el circuito invernal el pasado 28 de noviembre, en el compromiso frente a Tiburones de La Guaira. En el octavo capítulo, la pizarra marcaba una victoria parcial para los escualos, de 9-3, fue allí donde le llegó la oportunidad a Pérez de subir al morrito por primera vez en su carrera, en un juego del beisbol venezolano profesional.

No solamente debía concentrarse en hacer un buen trabajo, sino que debía lidiar con el añadido de enfrentarse a Ronald Acuña Jr. como su primer bateador contrincante. Pudo haber sido una catástrofe para Samuel, pero con su calidad, disciplina y un brazo educado pudo sacar de paso al primer slugger en sacudir al menos 40 jonrones y robar 70 almohadillas en una misma temporada de las Grandes Ligas.

"Cuando veo que le toca el turno a Acuña Jr., me preparé mentalmente, no dejé que las emociones me controlaran y pude salir a competir para hacer lo que sé hacer, sacar outs", dijo con mucha seguridad el oriundo de Barquisimeto, estado Lara. "Gracias a Dios ese día se ponchó", soltó Pérez.

"Esta liga es muy fuerte, de mucho bateo, cualquiera te da un jonrón. Es Acuña Jr., pero traté de ser cauteloso con todos lo que enfrenté", expresó. "Cuando vi que el juego estaba abierto, pensé que me iba a llegar la oportunidad, allí empecé a trabajar mi mentalidad para estar enfocado", dijo.

¿Cómo logró domar a "El Abusador"?

Ronald es uno de los bateadores más temibles de todo el beisbol organizado, tiene la capacidad de conectar cuadrangulares, pero posee el contacto suficiente como para sacudir sencillos por todos los lados del diamante. Se cansó de demostrarlo en la reciente zafra 2023. Es por eso que enfrentarlo se ha convertido en una completa pesadilla para muchos lanzadores.

"En el bullpen estaba trabajando el comando de cambio, recta alta y nuevamente cambio. Eso fue lo que hice", confesó el novato.

La pelota de su debut, un recuerdo sumamente preciado

Como es costumbre, los jugadores piden guardar la primera pelota con la que conectaron su primer hit o con la que realizaron su estreno desde el montículo. En este particular, Samuel solicitó que se le guardara la pelota con la que ponchó a Acuña Jr.

"Ahí la tengo, estoy esperando si puedo conseguir el autógrafo de Ronald y preservarla", contestó en medio de sonrisas.