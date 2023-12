LVBP: Así asume Anthony Vizcaya su rol de líder ante el mal momento del Magallanes (+Video)

Estadio Monumental de Caracas.- Los Navegantes del Magallanes se encuentran en una situación más que comprometida. El equipo filibustero sigue sin levantar cabeza y enderezar el rumbo, que de momento los ha dirigido hacia aguas turbulentas que han hecho tambalear las posibilidades de clasificar.

La temporada 2023/24 ha estado llena de momentos difíciles para un conjunto carabobeño que ha pasado incluso por cambio de manager, pérdida de jugadores importantes por vencimientos de permisos y hasta por lesiones que han trastocado los planes.

Sin embargo, los turcos aún no están eliminados, como bien resalta el que probablemente ha sido el mejor pelotero del equipo durante toda la campaña: el relevista derecho Anthony Vizcaya, quien conversó en exclusiva con Meridiano para dar sus impresiones de lo que ha sido una temporada sumanente complicada en lo colectivo, pero más que exitosa y dominante en el ámbito individual.

"Estoy bastante orgulloso con lo que he hecho. La concentración, el enfoque y mantener la consistencia han sido lo más importante esta temporada", fue lo primero que declaró el lanzador diestro, quien sin embargo asegura no estar pensando en su rendimiento. "No estoy pensando en premios ahorita, simplemente quiero salir a ganar para ayudar al equipo":

Hace algunas semanas, en otra conversación con Meridiano, Vizcaya explicó que su cambio drástico luego de una mala temporada regular en la 2022/23 se debió a un cambio de mentalidad, ya que llegó a "no ponerle seriedad" a sus actuaciones, según palabras propias. Este año, todo ha sido diferente. "Los problemas que pueda tener afuera los he dejado ahí. El año pasado me traía todo encima a los juegos y no me concentraba en mi trabajo. Ahora sí entro con un plan, y así falle, estoy consciente siempre de lo que pasa", afirmó.

Pero pese al gran rendimiento que ha tenido el diestro, quien ahora tiene el rol de cerrador del equipo, los Navegantes no han podido dar la talla, lo que ha despertado la vena de líder en el lanzador. "Ha sido bastante duro, he hablado mucho con mis compañeros para motivarlos a seguir adelante. No se ha terminado la temporada, cualquier cosa puede pasar. Si la temporada terminara hoy, estaríamos en comodín. Lo que queremos es sacarle el máximo provecho a los juegos que quedan", dijo Vizcaya.

Finalmente, el serpentinero del Magallanes expresó qué es lo que desea conseguir en el ámbito profesional luego de su gran año en Venezuela. "Quiero una oportunidad en MLB o Asia. Ya tengo algo en México, pero la meta es llegar a las Grandes Ligas".