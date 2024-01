LVBP: Anthony Vizcaya regresa para reforzar el cuerpo de lanzadores de Leones del Caracas en la postemporada (+Video)

Estadio Universitario de la UCV.- Anthony Vizcaya es una de las adiciones del Draft de Refuerzos de los Leones del Caracas para afrontar el Round Robin y poder clasificar a la final, con la meta de obtener el bicampeonato y clasificar a otra Serie del Caribe. El lanzador de Navegantes del Magallanes vuelve a la novena capitalina tras haber estado con ellos en el torneo caribeño, donde se quedaron a las puertas de alzar el título, por lo que es una cuenta pendiente del jugador y del equipo.

En su primera aparición en esta postemporada frente a Tigres de Aragua, Vizcaya obtuvo su primera victoria con el uniforme melenudo y cumplió con la labor por la que fue traído por la gerencia capitalina para ser un brazo efectivo viniendo desde el bullpen. El diestro de 30 años de edad habló con Meridiano y detalló lo que ha sido esta nueva experiencia con Leones en la zafra 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

De vuelta con Leones

Por segunda campaña consecutiva, Vizcaya es tomado por los melenudos para reforzarlos, solo que en esta ocasión es para que esté con ellos desde el Round Robin. Ante esto, el lanzador se mostró feliz de poder tener la chance de seguir en acción dentro de la pelota criolla con los actuales campeones. "Bastante contento y feliz por todo lo que ha pasado en mi carrera y la participación con los Navegantes del Magallanes, que es la oportunidad que me dio para jugar la temporada 23-24 y poder estar aquí con los Leones del Caracas. Ha sido bastante buena, tanto con Leones como Magallanes, me siento bastante contento y agradecido con Dios", dijo sobre lo que ha sido su campaña donde fue uno de las principales piezas de los turcos y, ahora, tiene la responsabilidad de ser uno de los brazos con los que cuente José Alguacil para cerrar los compromisos.

"Sigo trabajando igual o quizá un poco mejor en mi repertorio de lanzamientos, tratar de dominarlo lo mejor que pueda. No pensar en ponchar ni dar base por bola, simplemente poner la bola en juego, mientras menos lanzamientos haga para mi va a ser mejor porque puedo descansar más, puedo lanzar mas innings y puedo lanzar mas seguido. Eso ha sido lo que me ha estado ayudando durante 2023 y pues nada, aquí sigo en el 2024 con la misma meta y poder lograr quedar campeones en la Serie del Caribe 2024", comentó el diestro sobre lo que puede brindar a los melenudos en esta campaña para tratar de asegurar ese pase a la final y poder sumar el título 22 para los capitalinos.

Un magallanero en Caracas

Pese a ser un miembro del eterno rival de los caraquistas, Vizcaya ha sido recibido con las puertas abiertas por la organización y los miembros del equipo, quienes valoran lo que puede aportar el pelotero como uno de los mejores cerradores de los últimos años de la pelota venezolana. "Bien, bien. El recibimiento, la comunicación, la alegría: todos los compañeros bastante bien. Durante la temporada siempre hemos hablado y cualquier cosa podría pasar porque si hubiesen eliminado el Caracas, como puede pasar, íbamos a agarrar de refuerzo a cualquiera de los jugadores e iba a ser bienvenido igual que me agarraron de refuerzo a mi" expresó el lanzador.

"Me siento como en casa, me siento bien, me siento contento con todo lo que estamos haciendo y vine a demostrar todo lo que realmente soy para ayudar al equipo a llegar al campeonato", expresó el serpentinero sobre sus sensaciones al volver a la novena capitalina en esta zafra.