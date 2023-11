LVBP: Ángel Reyes y su actualidad en las Águilas del Zulia (+Video)

La organización de las Águilas del Zulia sigue en la búsqueda de los mejores resultados, en estas primeras semanas de acción en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde cuentan con las herramientas necesarias para conseguir sus objetivos de manera colectiva.

El conjunto aguilucho tiene un importante núcleo de jugadores jóvenes, quienes se están apoyando en los más experimentados, para adaptarse lo más rápido posible al circuito venezolano, debido a que el calendario oficial de 56 juegos, antes de pasar a las siguientes fases.

Entre los experimentados, se encuentra el jardinero Ángel Reyes, quien está llamado hacer una de las principales figuras de este equipo desde, gracias a su respetable experiencia de más de seis temporadas en la pelota venezolana y el conocimiento que puede tener de los diferentes rivales que hacen vida en él campeonato.

El pelotero de 28 años pudo hablar en exclusiva para Meridiano, donde detallo como se encuentra en este momento en su estado físico. “Bastante bien, la recuperación ha sido bastante exitosa, ya vamos a un 80%, ya mañana debo de estar en el lineup, vamos a poco a poco e iremos progresivamente hasta estar en el 100%”, afirmó.

Pero esto no es todo, ya que sabe que, a pesar de esta situación, entiende que tiene la capacidad de seguir produciendo significativamente. “Tuve un arranque bastante bueno una pretemporada que la aproveche al máximo, me preparé muy bien con el gimnasio, con mi mecánica de bateo y gracias a Dios llegue muy productivo al equipo, esperemos que cuando nos reincorporemos seguir al mismo ritmo”, mencionó.

Asimismo, sabe que el cuerpo técnico está a la espera que pueda estar en óptimas condiciones para que no vuelva a ocurrir algún tipo de lesión. “El manager está esperando que yo esté al cien por ciento, me quiere cuidar, ya que me ha dicho que me necesita por toda la temporada, por lo que no quiere correr riesgo, pero ya estamos listos para jugar y apoyar al equipo”, acotó.

En lo que va de la zafra 2023, tiene un total de siete juegos, 22 turnos al bate, cinco carreras anotadas, nueve imparables, tres dobles, dos cuadrangulares, ocho remolcadas, seis boletos, siete ponches, una base robada y promedio de .409