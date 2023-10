LVBP: Alexander Palma y el cambio físico que podría regresarlo a su mejor versión (+Entrevista)

El vigente campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Leones del Caracas, continúa su preparación enfocado en la venidera edición 2023-2024. El Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada es el recinto que presencia los entrenamientos de la escuadra capitalina.

Las prácticas de los melenudos han sido bajo la tutela del coach de tercera base, Óscar "Cachi" Salazar, mientras que el mandamás José Alguacil se reporta con el equipo. A pesar de no contar con el mánager desde el primer día de la pretemporada, más de treinta peloteros dijeron "presente" desde el comienzo.

La grata sorpresa para el cuerpo técnico de los metropolitanos fue que en ese lote de jugadores estaban involucrados muchos jugadores que fueron parte de la base fundamental para conquistar el título veintiuno de la divisa.

Entre ellos se encuentra Alexander Palma, jardinero e inicialista de mucho poder. "Revalidar el título es la meta que tenemos", dijo el oriundo de Guarenas.

Cambio físico considerable

Durante la off-season, el toletero de 27 años de edad, se mantuvo en constante actividad para mantener el ritmo y no decaer respecto a lo que se consiguió en la pasada zafra.

"Después que termine de jugar en la Liga Mayor (torneo de verano), me enfoqué mucho en trabajar mi físico para llegar al cien por ciento y en óptimas condiciones para ayudar al equipo", comentó. "Hubo dos personas que me ayudaron mucho (pérdida de peso), fueron los que me entrenaron cuando era un niño y me ayudaron a conseguir la firma, Jorge Cortés y Juan López. Estoy muy agradecido con ellos".

Foto: David Urdaneta

Aporte a Leones en la 2023-2024

"Vengo preparado para lo que sea, donde el mánager me necesite. No tengo ningún problema con eso, donde me necesiten yo voy a hacer el trabajo", confesó Palma acerca de lo que puede contribuir con la causa melenuda.

"Estoy tratando de mejorar la selectividad, hacerle swing a los mejores lanzamientos. He trabajado con René Reyes (Asistente del Coach de Bateo) en ese aspecto más que todo", soltó.

Sobre lo que será empalmar cuadrangulares en la nueva casa de los actuales campeones, Alexander reconoce lo siguiente: "Si, creo que es un poco más difícil que en el Universitario (UCV), pero es cuestión de costumbre y con el trabajo se puede lograr". En el transcurso de la pretemporada, Palma ha sonado varios vuelacercas en el recinto. Por lo que el trabajo parece estar rindiendo frutos.